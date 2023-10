Welthandel im Hochsommer - Deutsche Handelsbilanz für den August

Werbung







Frisch zum Beginn des 4. Quartals sind die deutschen Exportdaten für den Monat August verfügbar.



Insgesamt wurden im vergangenen August Waren im Wert von 127,9 Milliarden Euro ins Ausland exportiert, dies entspricht jedoch einem Rückgang von 1,2% im Vergleich zum Vormonat und einem Verlust von -5,8% zum August des Vorjahres. Zeitgleich ist ebenfalls der Warenimport im Vergleich zum Vormonat um 0,4% auf 111,4 Milliarden Euro zurückgegangen. Abschließend ergibt sich aber dennoch eine positive Handelsbilanz von +16,6 Milliarden Euro. Die wichtigsten Handelspartner waren dabei China und die USA, alleine aus China wurden Güter im Wert von 13 Milliarden Euro eingeführt.



Im Vorfeld der Veröffentlichung rutschte der DAX® am gestrigen Handelstag unter die 15.000 Punkte Marke. Nach dem Tief von 14.949 Punkten drehte er jedoch im Laufe des Nachmittags wieder und schloss mit einem Plus von 0,2% zum Vortag ab. Genaueres zu diesem Thema finden Sie in unserem Daily Trading Newsletter.











