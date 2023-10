EQS-Ad-hoc: Nynomic AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Nynomic AG: Erweiterung des Technologieportfolios/Beteiligung an der NLIR ApS Wedel (Holst.), 05.10.2023 Die Nynomic AG hat sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an der NLIR ApS, Kopenhagen, Dänemark, mit einem Anteil von 31,25% am Grundkapital beteiligt. Über die zugrundeliegende Bewertung wurde Stillschweigen vereinbart. Die neue Tochtergesellschaft wird trotz der aktuellen Minderheitenbeteiligung als weitere Säule in die Nynomic Gruppe integriert. NLIR ist eine Ausgründung aus dem Fachbereich Photonics Engineering der Technischen Universität Dänemark und basiert auf der neuartigen, patentierten Upconversion-Technologie. Die angewendete Technologie erlaubt es erstmals Messsysteme im Bereich Mittel-Infrarot (MIR) aus dem Labor skalierbar in den Prozess zu bringen und ergänzt damit ideal das Technologie-Portfolio der Nynomic Gruppe. MIR hat gegenüber der etablierten Nah-Infrarot (NIR) Messtechnik erhebliche applikative Vorteile und das Potential weitere, bisher ungelöste Prozessanwendungen zu realisieren. Die Entwicklung erster, wesentlicher Produkte wurde bei NLIR vor kurzem abgeschlossen und befinden sich in der Markteinführung. Nynomic wird NLIR mit seinem Know-how in der Prozessmesstechnik, bei der Skalierung der Produkte, der Internationalisierung und über das weltweite Kunden- und Partnernetzwerk wesentliche Unterstützung geben.

NLIR beschäftigt rund 10 Mitarbeiter bei einem noch geringen Umsatz im unteren einstelligen Mio. EUR Bereich. Mit der Beteiligung an NLIR erweitert die Nynomic Gruppe somit ihr Technologieportfolio um eine weitere, strategische Säule für eine Vielzahl von neuen Anwendungen in bestehenden Märkten. Nynomic plant die Beteiligung an NLIR kontinuierlich auszubauen, hierzu hat sich die Gesellschaft entsprechende Optionen vertraglich gesichert. Der Vorstand der Nynomic AG ist überzeugt, dass die Beteiligung an NLIR als strategisch konsequenter Schritt einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der Technologieführerschaft der Nynomic Gruppe leistet und der Erwerb durch Synergien und den Ausbau von Kompetenzen in einem stark wachsenden Markt kurzfristig zur weiteren positiven Entwicklung beider Gesellschaften beitragen wird. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

