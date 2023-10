Berlin (ots) -Nach der diesjährigen Sozialwahl fand heute in Berlin die konstituierende Sitzung der Bundesvertreterversammlung statt. Gewählt wurden die Mitglieder des Bundesvorstandes. Diese wählten in ihrer ersten Sitzung ihre Vorsitzenden.Zum Vorsitzenden des Bundesvorstandes wurde Alexander Gunkel gewählt. Er ist in seinem Hauptamt Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Gunkel vertritt die Arbeitgeberseite im Bundesvorstand. Für die Gruppe der Versicherten wurde Anja Piel zur alternierenden Vorsitzenden gewählt. Sie ist Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).Der Bundesvorstand hat 22 Mitglieder. Zwölf Mitglieder werden auf Vorschlag der Vertreter der Regionalträger, acht Mitglieder auf Vorschlag der Mitglieder der Vertreterversammlung und zwei Mitglieder auf Vorschlag der Vertreter der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See von der Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gewählt. Der Bundesvorstand nimmt gemeinsame Aufgaben aller Rentenversicherungsträger wahr und vertritt die Interessen der Rentenversicherung gegenüber der Politik. Die Mitglieder der Selbstverwaltung sind ehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Stefan BraatzTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/5618807