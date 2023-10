DJ SENTIMENT/Boden in den USA - Deutschland überoptimistisch

FRANKFURT (Dow Jones)--Erste Zeichen einer Bodenbildung in der Stimmung der US-Börsianer vermeldet der Anlegerverband AAII. Das Abwärtsmomentum bei der Einschätzung der US-Börsen hat etwas nachgelassen. Der Anteil der Bären am US-Markt stieg nur noch marginal auf 41,6 Prozent an. Dies liegt weniger als einen Prozentpunkt über dem Wert der Vorwoche.

Umgekehrt vergrößerte sich das Lager der Bullen zum ersten Mal seit vier Wochen wieder. Es stieg auf 30,1 Prozentpunkt an. Das ist ein kräftiger Anstieg gegenüber den 27,8 Punkten, auf die das Lager in der Vorwoche geschrumpft war. Das Lager der neutralen Anleger sank daher auf ein Tief von nur noch 28,3 Punkten zusammen - ein Zeichen, dass es sich bei der Mehrzahl der US-Anleger um Überzeugungstäter handelt. Denn im langfristigen Durchschnitt zeigen sich zumeist fast 32 Prozent aller Anleger indifferent gegenüber den aktuellen Kursbewegungen.

In Deutschland wird man überoptimistisch

In Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg einen derart drastischen Stimmungsumschwung fest, dass er von einer "brisanten bullischen Mischung" spricht. Denn während der DAX weitere Verluste erzielte, legte der Optimismus laut seiner Umfrage im Auftrag der Frankfurter Börse weiter zu. Dabei zeigten sich sowohl die institutionellen als auch die privaten Anleger ungebrochen zuversichtlich.

Bemerkenswert sei vor allem, dass trotz aller negativen und belastenden Börsensignale bei den institutionellen Investoren die Bereitschaft zu Aktienkäufen unvermindert bestehe. Goldberg befürchtet, dass sich diese Kaufbereitschaft nicht nur durch relativ günstige Einstandsniveaus erklären lässt. Stattdessen dürfte es die Abneigung sein, bestehende Buchverluste zu realisieren (Verlust-Aversion). Dieses Festhalten an älteren Engagements ergebe eine "nicht ungefährliche Gemengelage".

Wie stark dieser Optimismus sei, zeige der Börse-Frankfurt-Sentiment-Index. Er sei nun auf dem höchsten Stand seit dem 10. November 2021. Damit sei der Index "in Bereiche vorgedrungen, die man durchaus als schwere Hypothek interpretieren kann", unterstreicht der Experte. Bei weiteren Kursrückgängen könnten die bullischen Positionen der befragten Investoren weiter unter Druck geraten wobei dann irgendwann (möglicherweise unter 14.850 im DAX) sogar ein Notausstieg drohe.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2023 06:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.