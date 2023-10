Unterföhring (ots) -Deutschlands bekanntestes Rehkitz kommt zu SAT.1: Zu seinem 75. Geburtstag feiert BAMBI eine glamouröse Award-Show am Donnerstag, 16. November, um 20:15 Uhr in SAT.1. In verschiedenen Kategorien wird an diesem Abend die BAMBI-Trophäe an nationale und internationale Persönlichkeiten, Künstlerinnen und Künstler verliehen.SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "BAMBI zählt mit seiner 75-jährigen Geschichte zu den wichtigsten Auszeichnungen für Künstlerinnen und Künstler. Wir sind stolz darauf, mit Hubert Burda Media den 75. Geburtstag von BAMBI in SAT.1 zu feiern."Die BAMBI-Preisverleihung 2023, am 16. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5618816