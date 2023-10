Seit mehr als fünf Jahren gilt innerhalb der Europäischen Union die Datenschutz-Grundverordnung. In Deutschland kämpfen allerdings viele Unternehmen noch damit, die als kompliziert und praxisfern kritisierten Regeln umzusetzen. Viele Unternehmen in Deutschland hadern weiter mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Auch im sechsten Jahr seit dem Inkrafttreten der Datenschutzauflagen haben nur zwei Drittel der Firmen in der Bundesrepublik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...