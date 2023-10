© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt



Die sinkende Nachfrage hat den Preis für Rohöl auf seinem Höhenflug unterbrochen. Doch von einer nachhaltigen Entspannung auf dem Ölmarkt kann nicht die Rede sein.

Es ist gerade eine Woche her, als der Preis für Rohöl sein bisheriges Jahreshoch erreicht hat. Nach dem rapiden Preisanstieg der Sommermonate kostete ein Barrel der Sorte Brent vergangene Woche über 95 US-Dollar. Doch nun hat sich der Trend umgekehrt: Am Donnerstag war das Nordsee-Öl bereits für gut 85 US-Dollar zu haben - eine Ersparnis von über zehn Prozent.

Zu dieser Preissenkung führt vor allem eine gedämpfte Nachfrage. Denn die hohen Preise schaffen bei den Nachfragern Anreize, ihren Ölverbrauch zu senken. China setzt durch die hohen Preise beispielsweise zunehmend auf heimische Ölproduktion. Darüber hinaus verkündete das US-Energieministerium kürzlich die besonders schwache Benzinnachfrage des vergangenen Monats.

Bei weiterhin hohen Ölpreisen könnten sich ähnliche Entwicklungen bald auch in weiteren Ländern zeigen. Nicht zuletzt machen dem Ölpreis auch die hohen Leitzinsen zu schaffen. Denn die sorgen dafür, dass die Konjunktur in den USA sowie Europa weiterhin schwächelt - was sich ebenfalls negativ auf die Nachfrage nach Rohöl auswirkt.

Die Zukunft des Ölpreises ist jedoch weiterhin ungewiss. Die geringere Nachfrage der letzten Wochen ergab sich durch die hohen Preise für das schwarze Gold. Die nun sinkenden Preise können die Nachfrage also schnell wieder ankurbeln. Gleichzeitig hat Saudi-Arabien, einer der größten Öllieferanten weltweit, erst am Mittwoch verkündet, an der bisherigen Angebotsverknappung festzuhalten - diese war zu großen Teilen für den Preisanstieg verantwortlich.

Dass der Preis also langfristig fällt und man wirklich von günstigem Öl sprechen kann, ist eher unwahrscheinlich. Natasha Kaneva, Analystin bei der Investmentbank J.P. Morgan, spricht in einem Bericht weiterhin von einem Ziel von 86 US-Dollar pro Barrel zum Jahresende. Die Analysten der UBS hingegen haben ihr Ziel erst am Mittwoch von 85 US-Dollar auf 91 US-Dollar angehoben, da sie weitere Angebotsverknappungen auf Seiten der OPEC-Länder als realistisch einstufen.

Autor: mo für die wallstreetONLINE Zentralredaktion