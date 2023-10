NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Chef der Auto-Sparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aussichten für das Automotive-Segment seien positiv dargestellt worden, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Halbleiterkonzern rechne für diesen Bereich im kommenden Jahr mit einem niedrigen, prozentual zweistelligen Wachstum und einer Marge von 25 bis 28 Prozent./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 02:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 02:55 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004