FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG, FREITAG: Wegen der andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Nationalfeiertag bleiben die Börsen in China weiter geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.292,50 -0,1% +8,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.921,00 -0,0% +31,2% Euro-Stoxx-50 4.109,69 +0,2% +8,3% Stoxx-50 3.856,03 +0,1% +5,6% DAX 15.115,74 +0,1% +8,6% FTSE 7.444,28 +0,4% -0,5% CAC 7.003,86 +0,1% +8,2% Nikkei-225 31.075,36 +1,8% +19,1% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 127,66 +0,02 -5,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,49 84,22 -2,1% -1,73 +6,0% Brent/ICE 84,49 85,81 -1,5% -1,32 +3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,03 1.820,73 +0,1% +2,30 -0,1% Silber (Spot) 21,13 21,03 +0,5% +0,11 -11,8% Platin (Spot) 867,93 871,00 -0,4% -3,08 -18,7% Kupfer-Future 3,57 3,59 -0,5% -0,02 -6,2%

Die Ölpreise geben nach den kräftigen Vortagesabgaben weiter nach. Im Vormonat hatten verlängerte Förderkurzungen von Saudi-Arabien die Preise kräftig nach oben gezogen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Erholungsbewegung am Vortag dürfte die Wall Street am Donnerstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,4 Prozent nach. Im Blick der Anleger stehen weiter die Entwicklungen am Anleihemarkt und Konjunkturdaten. Am Vortag hatten sich die US-Börsen etwas von kräftigen Verlusten am Dienstag erholt, nachdem ein unerwartet schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht dazu beigetragen hatte, dass die Renditen am US-Anleihemarkt von ihren zuvor erreichten neuen 16-Jahreshochs etwas zurückgekommen waren. Die schwachen Daten hatten die Hoffnung geschürt, dass eine sich abkühlende US-Wirtschaft die US-Notenbank dazu bewegen könnte, einen weniger scharfen Zinskurs zu fahren, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Am Dienstag hingegen hatten überraschend starke Jolts-Daten vom US-Arbeitsmarkt die Zinssorgen am Markt angeheizt und die Börsen unter Abgabedruck gesetzt. Der Fokus der Anleger richtet sich nun vor allem auf dem am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht für September.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 204.000 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -59,5 Mrd USD zuvor: -65,02 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Nach einem Start im Plus geht es an den europäischen Aktienmärkten bereits schnell wieder nach unten. Auch auf dem inzwischen erreichten niedrigen Niveau ist die Bereitschaft der Investoren hoch, Erholungen zu nutzen, um das Risiko abzubauen. Etwas Unterstützung für die Aktien kommt vom Öl, das leichter tendiert. Die europäischen Öl- und Gaswerte stellen daher wenig überraschend die Verlierer und geben um 0,8 Prozent nach. Die Fluglinien, denen zuletzt der hohe Kerosinpreis zugesetzt hatte, starten durch. Der Sektor-Index der Reise - und Freizeitunternehmen legt um 1,6 Prozent zu. Im Blick stehen zunächst am Nachmittag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, entscheidend wird aber am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht für September werden. Alstom stürzen um fast 40 Prozent ab, nachdem das Bahntechnikunternehmen seinen Ausblick für den freien Cashflow massiv nach unten genommen hatte. Auffällig ist das Minus von gut 8 Prozent in Puma, in deren Fahrwasser es für die Aktie von Adidas um gut 3 Prozent nach unten geht. An der Börse wird sich gewundert, gebe es doch keine Nachrichten. Allerdings wird vermutet, dass der Konsens für das dritte Quartal etwas zu optimistisch sei, und hier gebrieft wurde. SMA Solar haussieren um 15 Prozent, nachdem der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen seinen Gewinnausblick deutlich angehoben hat. Redcare Pharmacy hat ein starkes Umsatzwachstum berichtet. Die Aktie legt um knapp 10 Prozent zu. Für die Aktie des Wettbewerbers DocMorris geht es um 4 Prozent nach oben. Grenke reagieren kaum auf neue Zahlen. Das Leasing-Neugeschäft wie auch der Deckungsbeitrag konnten deutlich gesteigert werden. Die Jahresprognose für das Neugeschäft wurde bestätigt. Bei Gerresheimer (-1,9%) liegen die gemeldeten Quartalszahlen einen Tick unter den Erwartungen, der Ausblick wurde bekräftigt. "Der eine oder andere hatte aber mit einer Erhöhung des Ausblicks gerechnet", so ein Händler. Der Rüstungskonzern Renk hat seinen für diesen Donnerstag geplanten Börsengang verschoben. In den vergangenen Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, so die Begründung.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:28 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0519 +0,1% 1,0514 1,0512 -1,7% EUR/JPY 156,57 -0,0% 156,37 156,46 +11,6% EUR/CHF 0,9632 -0,0% 0,9624 0,9643 -2,7% EUR/GBP 0,8665 +0,1% 0,8652 0,8661 -2,1% USD/JPY 148,85 -0,1% 148,73 148,85 +13,5% GBP/USD 1,2138 -0,0% 1,2151 1,2136 +0,4% USD/CNH (Offshore) 7,3166 -0,0% 7,3178 7,3162 +5,6% Bitcoin BTC/USD 27.745,68 +0,2% 27.620,94 27.435,66 +67,2%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Vortagesabgaben etwas leichter. Der Dollar-Index gibt um 0,1 Prozent nach. Die jüngsten Kursverluste des Dollars dürften nicht von Dauer sein, so die Analysten von Unicredit. "Schwache US-Daten, wie die gestrigen ADP-Arbeitsmarktdaten, scheinen nicht auszureichen, um die Stärke des Dollars in Frage zu stellen".

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - An den Börsen ist es am Donnerstag zu einer Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste gekommen. Marktteilnehmer verwiesen auf die positive Vorgabe der Wall Street. Dazu kamen deutlich sinkende Ölpreise. Darauf waren die Renditen am US-Anleihemarkt nach dem vorangegangenen starken Anstieg gesunken. Der Nikkei-Index in Tokio war klarer Tagessieger. Die japanischen Anleiherenditen kamen leicht zurück. Die Zehnjahresrendite rutschte wieder unter die Marke von 0,80 Prozent, die sie am Mittwoch erstmals seit etwas mehr als zehn Jahren überwunden hatte. Das linderte Zinserhöhungssorgen, wovon Immobilien-, Automobil- und Bankenwerte profitierten. Mitsubishi Estate rückten um 4,8 Prozent vor, Toyota Motor um 4,5 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group um 4,0 Prozent. Unterstützung kam auch vom Devisenmarkt, wo der Yen im Handelsverlauf spürbar zurückkam. Gefragt waren ferner Aktien von Versorgern und Fluggesellschaften, nachdem der Ölpreis am Mittwoch um rund 5 Prozent kräftig nachgegeben hatte. Für Chubu Electric Power ging es um 3,6 Prozent aufwärts und für Kansai Electric Power um 2,5 Prozent. ANA Holdings gewannen 3,6 Prozent und Japan Airlines 3,5 Prozent. In Seoul ließen deutlicher als erwartet gestiegene Verbraucherpreise den Kospi anfängliche Gewinne abgeben. Aktien aus der Ölbranche gaben in der gesamten Region nach: Inpex und Japan Petroleum Exploration ermäßigten sich in Tokio um 1,8 und 2,4 Prozent. In Seoul notierten S-Oil 2,3 Prozent schwächer. In Sydney gaben Woodside um 0,8 Prozent nach.

CREDIT

Kaum Entspannung gibt es am Donnerstag bei den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Credit Default Spreads (CDS) notieren weiter auf den erhöhten Niveaus, die zuletzt im Mai gesehen wurden. Belastend wirken weiter die Sorgen vor negativen Folgen der hohen Volatilität bei den Anleihen. Beruhigung könnte hier aufkommen, wenn der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am Freitag schwächer als erwartet ausfallen sollte. Stärkere Daten, wie sie zuletzt der "Jolts"-Bericht über die offenen Stellen gezeigt hatte, dürften dagegen die Hoffnung auf eine Abkühlung des US-Arbeitsmarktes zunichte machen und die Anleiherenditen treiben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

Wegen steigender Nachfrage nach sogenannten Emollient-Spezialitäten erweitert BASF seine Produktionskapazitäten am Standort Düsseldorf. Eine neue Anlage soll im Sommer 2025 in Betrieb gehen, teilte der Chemieriese in Ludwigshafen mit. Investiert wird dafür ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag.

CONTINENTAL

wird mit dem Münchener Unternehmen DeepDrive Kerntechnologien für Elektrofahrzeuge entwickeln. Wie der Autozulieferer mitteilte, hat er eine entsprechende Strategische Partnerschaft mit DeepDrive geschlossen. Zuerst entwickeln beide Unternehmen eine kombinierte Einheit aus Antriebs- und Bremskomponenten, die direkt am Rad zum Einsatz kommt.

DEUTSCHE TELEKOM

gründet eine eigene Tiefbaugesellschaft. Wie der Konzern mitteilte, erhöht er damit die Kapazitäten für den Glasfaserausbau. Die Gesellschaft, die bis Ende 2024 rund 230 Mitarbeiter einstellen soll, werde sich auf die Erstellung von Hausanschlüssen konzentrieren. Daneben setzt die Telekom weiter auf Kooperationen mit Tiefbaufirmen.

COMPUGROUP

hat eine Nachfolgerin für den Posten des Finanzvorstands gefunden. Der Verwaltungsrat berief Daniela Hommel per März 2024 als Chief Financial Officer, wie Compugroup Medical mitteilte. Hommel kommt vom Gesundheitskonzern Fresenius, wo sie seit 2018 als CFO die Performance der Kliniktochter Helios verantwortete. Bis zu ihrem Eintritt in die Compugroup Medical wird die CFO-Rolle weiterhin interimistisch von CEO Michael Rauch verantwortet.

GRENKE

hat im dritten Quartal sein Neugeschäft zum achten Mal in Folge gesteigert und die Marge ausgeweitet.

KLÖCKNER & CO

hat einen Auftrag über CO2-reduzierten Stahl erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, liefert es 500 Tonnen dieses Stahls an den italienischen Stahlrohrhersteller Acciaitubi. Eine erste Teillieferung sei bereits erfolgt.

MANZ

hat vier Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro bekommen. Für ein britisches Unternehmen soll der Maschinenbauer eine Montagelinie für Batteriemodule liefern, wie er in Reutlingen mitteilte. Daneben orderten zwei Firmen aus dem Bereich der Leistungselektronik jeweils Anlagen zur Herstellung der Elektronik von Invertern.

NORDEX

hat einen weiteren Auftrag aus Spanien erhalten. Für einen Windpark im Nordwesten Spaniens soll das Hamburger Unternehmen laut Mitteilung acht Anlagen des Typs N155/5.X der Delta4000-Serie mit einer Leistung von 45 Megawatt (MW) errichten. Auftraggeber sei Enerfin, eine Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien der Elecnor-Gruppe. Die Installation der Turbinen beginne im Sommer 2024, die Inbetriebnahme sei dann für Ende des Jahres geplant.

DE BEERS

Der Diamantenumsatz von De Beers ist im achten von zehn Verkaufszyklen im Jahr verglichen mit dem vorherigen Zyklus deutlich gesunken. Der Mutterkonzern Anglo American sprach davon, dass er die Verfügbarkeit gesenkt habe, nachdem bestimmte Branchen ihre Lagerbestände neu ausbalanciert hätten.

AMAZON/MICROSOFT

Die Cloud-Marktführer Amazon und Microsoft sind ins Visier der britischen Behörden geraten. Die Competition and Markets Authority (CMA) kündigte eine Untersuchung der Wettbewerbssituation an. Die britische Kommunikationsbehörde Ofcom hatte den Fall an die CMA verwiesen.

