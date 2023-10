Nach einer Verschnaufpause nimmt der Megatrend Photovoltaik wieder Schwung auf. Das hilft auch Depot-2030-Aktie SMA Solar. Vor allem in Deutschland ist die Lust auf die Sonne groß wie nie.So viel Sonnenkraft gab es hierzulande noch nie: "Schreibt man das bisherige PV-Zubauwachstum fort, dann werden 2023 über eine Million neue Solaranlagen mit rd. 13.000 MW Solarleistung in Betrieb gehen", so IWR-Chef Dr. Norbert Allnoch.In Deutschland waren im Spätsommer bereits über 700.000 Solaranlagen mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...