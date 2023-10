Unterföhring (ots) -Luftwaffe. Bundesmarine. Heer. Alle großen Teilstreitkräfte der Bundeswehr sind direkt durch die Veränderungen seit dem russischen Angriff auf die Ukraine betroffen. Die Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit stemmen die Soldatinnen und Soldaten dabei mit hohem persönlichem Einsatz jenseits politischer Diskussionen um das Zwei-Prozent-Ziel und Debatten um die Beschaffung neuer Ausrüstung, die erst in etlichen Jahren zur Verfügung stehen wird.Bereits im Herbst 2022 traf Kabel Eins mit der Ausstrahlung der 1. Staffel der Reportage-Reihe "Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen" mit bis zu 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen den Zeitgeist.Thematische Schwerpunkte: Luftwaffe, Marine und HeerIn Staffel 2 schärft der Sender seinen Blick auf die einzelnen Teilstreitkräfte mit thematischen Schwerpunkten auf Luftwaffe (Teil 1), Marine (Teil 2), Heer (Teil 3) sowie einem Blick auf besondere Truppenteile wie den CIR (Cyber- und Informationsraum), die KSK oder das Wachbataillon (Teil 4). Mit einem exklusiven Zugang zu den großen, internationalen NATO-Manövern "Air Defender 23" (Juni 2023) und "Northern Coasts" (09.-23. September 2023), die jeweils unter Führung der Bundeswehr stattfanden, ist Kabel Eins direkt dabei, wenn sich Tausende Angehörige der Streitkräfte auf den Ernstfall vorbereiten.Brennpunkt LitauenBesonderes Augenmerk liegt in Teil 3 auf der dauerhaften Präsenz der Bundeswehr in Litauen im Rahmen der EFP Battlegroup Lithuania (EFP: Enhanced Forward Presence). Hier leben und arbeiten bereits seit 2017 einige hundert Bundeswehrangehörige an einer der gefährdetsten Stellen der NATO-Ostflanke - der "Sulkawi-Lücke" genannten, schmalen Landverbindung zwischen Litauen und Polen. Es gilt als hochwahrscheinlich, dass Russland bei einem Angriff auf die baltischen Staaten die NATO-Kräfte in Litauen, Lettland und Estland durch einen Vorstoß aus Belarus und der hochgerüsteten Enklave Kaliningrad an dieser Stelle abschneiden würde. Allein in Kaliningrad unterhält Russland eine Garnison von zuletzt über 20.000 Mann, während das gesamte litauische Militär nur 17.000 Angehörige umfasst. Die 1. Staffel von "Unsere Bundeswehr" begleitete das im August 2022 aus Nordrhein-Westfalen nach Litauen verlegte Panzerbataillon 203, das mit seinen Leopard-2-Kampfpanzern einen entscheidenden Beitrag zur Kampfkraft der multinationalen Battlegroup bildet. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte im Juni 2023 überraschend angekündigt, die deutschen Kräfte vor Ort in der nahen Zukunft auf eine "robuste" Brigade aufzustocken (ca. 4.000 Soldaten).Hochrangige ExpertenAls hochrangige Gesprächspartner kommen u.a. keine Geringeren als der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, der stellvertretende Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Frank Martin Lenski, und der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, zu Wort. In der Bundeswehr sind die Inspekteure die "obersten Soldaten" ihrer jeweiligen Teilstreitkraft. Über ihnen steht militärisch nur der Generalinspekteur der Bundeswehr. Oberst a. D. Ralph Thiele (Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft e.V.) kommentiert das Programm fachkundig für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Produziert wird das Format von Story House Productions.Die 2. Staffel der vierteiligen Reportage-Reihe "Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen" ab Donnerstag, 2. November 2023, jeweils um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Pressekontakt:Peter EschCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1177email: peter.esch@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5618909