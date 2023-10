München (ots) -Moderation: Kerstin PalzerAm kommenden Sonntag wählen die Wählerinnen und Wähler in Bayern (13,4 Millionen Einwohner) und Hessen (6,4 Millionen) einen neuen Landtag. Ob die große Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Ampel-Koalition die beiden Landtagswahlen mitentscheidet, werden die Ergebnisse am 8. Oktober zeigen.In Bayern dürfte die CSU jedenfalls mit Abstand die stärkste Kraft bleiben, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) könnte aber ein noch schlechteres Ergebnis als 2018 erzielen. Die Koalition mit den Freien Wählern (FW) will der CSU-Chef fortführen, trotz der Flugblatt-Affäre um FW-Chef Hubert Aiwanger, die der Partei sogar noch zu einem Umfragehoch verholfen hat.Auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kann damit rechnen, im Amt bestätigt zu werden. Spannend wird das Rennen um den zweiten Platz, schließlich liegen Grüne, SPD und AfD in den aktuellen Umfragen fast gleichauf.Kerstin Palzer, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, diskutiert die Ergebnisse der Wahlen in Bayern und Hessen und ihre bundespolitischen Auswirkungen mit Vertreterinnen und Vertretern der in Fraktionsstärke im Bundestag vertretenen Parteien. Sie begrüßt zur "Berliner Runde":Kevin Kühnert, SPDCarsten Linnemann, CDUMartin Huber, CSUEmily Büning, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNENBijan Djir-Sarai, FDPBernd Baumann, AfDTobias Bank, DIE LINKEDas Erste strahlt die "Berliner Runde" am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 19:20 Uhr aus.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Sarah FrühaufPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5618935