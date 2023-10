Mit Project Kuiper möchte Amazon Breitbandinternet per Satellit bereitstellen. Die ersten zwei Prototypen sollen jetzt in den Orbit fliegen. Es wird jedoch eine Reise ohne Wiederkehr. Gerade in ländlichen Gegenden ist es schwierig mit einem Breitbandinternetanschluss. Die Lösung könnte für viele Nutzer:innen im Orbit liegen. Dort tummeln sich bereits Tausende Satelliten, die eine schnelle Internetverbindung in entlegenen Gebieten garantieren sollen.AnzeigeAnzeige ...

