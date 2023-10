NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis nach der Abspaltung von Sandoz von 95 auf 90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Annahmen für die verbliebenen Teile des Pharmakonzerns leicht an. Die Aktie notiere weiter mit einem Abschlag zum Sektor und preise unter anderem mittelfristigen Gegenwind bei Nachahmermitteln ein. Für eine höhere Bewertung seien langfristige Erfolge in der Medikamentenpipeline nötig./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 00:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:20 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267