Der neue Standort des Unternehmens in Lancaster wird dazu beitragen, die steigende Kundennachfrage nach Kapazitäten zu befriedigen und das ausgedehnte Netz von Lineage in Texas zu erweitern

Lineage, einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrieanlagen und Anbieter integrierter Lösungen, gab heute die Eröffnung seiner neuesten Niederlassung in Lancaster, Texas, bekannt. Der neue Standort in Lancaster, Dallas County, unterstreicht die Präsenz von Lineage in Texas, die sich mittlerweile auf fast 20 Anlagen mit einer Kapazität von rund 192 Millionen Kubikfuß beläuft.

Der 343.250 Quadratfuß große Standort an der 4150 N. Dallas Avenue wird mit mehr als 25.000 Palettenplätzen und einer benutzerfreundlichen Regalkonfiguration, die für eine hohe Anzahl von Artikeln und eine intensive Kommissionierung ausgelegt ist, eine Reihe von Kundenbedürfnissen und -anforderungen erfüllen. Sobald der neue Standort vollständig in Betrieb ist, werden dort mehr als 65 neue Arbeitsplätze zur Unterstützung des Betriebs geschaffen.

"Wir sind stolz darauf, die Eröffnung unseres Standorts in Lancaster bekannt zu geben, der unser hochmodernes Netz von Betrieben im Bundesstaat Texas erweitert", so Brian Beattie, President von Lineage North America West Operations. "Texas, genauer gesagt Dallas, ist ein entscheidender Knotenpunkt in der Lieferkette, und wir freuen uns sehr, dass wir diese Region mit innovativem Denken und dynamischer Technologie unterstützen können, um den Vertrieb zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Verschwendung in den Unternehmen unserer Kunden zu minimieren."

Der Lineage-Standort in Lancaster bietet Cross Docking (Kreuzverkupplung), Auftragsmanagement, Kommissionierung, EDI, Redistribution, Frachtkonsolidierung, verwaltete Transporte, Umladungen, Sattelauflieger und einen Generator vor Ort.

Der neue Standort in Lancaster stärkt das ausgedehnte Netzwerk von Lineage in Texas, das derzeit 18 Standorte in wichtigen Städten wie Dallas, El Paso, Fort Worth, Houston, McAllen und San Antonio umfasst. Der 2018 angekündigte Lineage-Standort in Sunnyvale ist eine der innovativsten Anlagen im Netzwerk des Unternehmens und verfügt über Technologien für patentierte Automatisierung und Schockfrosten, die den Anforderungen von Einzelhändlern gerecht werden.

Lineage ist einer der weltweit führenden REITs für temperaturgeführte Industrieanlagen und Anbieter integrierter Lösungen mit einem globalen Netzwerk von über 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von mehr als 2,5 Milliarden Kubikfuß in Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Durch die Kombination von branchenführendem Fachwissen im Bereich logistischer Komplettlösungen und innovativer Technologie arbeitet Lineage mit den weltweit größten Lebensmittel- und Getränkeherstellern zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem die Ernährung der Welt zu unterstützen. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage drei Jahre in Folge als CNBC Disruptor 50 Company ausgezeichnet, zweimal als US Best Managed Company, auf der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt als Nr. 1 im Bereich Data Science, insgesamt als Nr. 23 geführt und in die Fortune-Liste Change the World aufgenommen. www.lineagelogistics.com)

