CHICAGO und STOCKHOLM, Oct. 05, 2023, der führende SaaS-Partner im Bereich der Konfiguration, Preise und Angebote (Configure, Price, Quote; CPQ) für Hersteller zur Vereinfachung des Verkaufs in komplexen Konfigurationen, gab heute seine Pläne für den Tacton Summit 2023 bekannt - seine jährliche Veranstaltung, die an mehreren Tagen im Oktober in Stockholm und Chicago stattfindet. Das Thema des diesjährigen Gipfeltreffens lautet: "Einfacher Vertrieb für die komplexe Fertigung". Auf den Treffen werden Redner von Ryder, Valmet, TPC Wire und anderen Unternehmen erfolgreiche CPQ-Projekte vorstellen und erörtern, wie sie ihre Abläufe mit Lösungen von Tacton revolutioniert haben.

Der Tacton Summit Europe findet vom 11. bis 12. Oktober in Stockholm statt und bietet auch eine Online-Teilnahme; der Tacton Summit North America findet vom 24. bis 25. Oktober als virtuelles Treffen statt. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos.

"Wenn Sie daran interessiert sind, die Zukunft der digitalen Vertriebstransformation zu erforschen, bietet der diesjährige Tacton Summit unschätzbares Wissen und Ressourcen, um Ihr Unternehmen zu neuen Höhen zu führen", so Nils Olsson, Chief Strategy Officer von Tacton. "Die jeweils zweitägigen Veranstaltungen sind vollgepackt mit aufschlussreichen Keynotes, praktischen Produktdemonstrationen sowie Networking-Möglichkeiten mit Branchenexperten und -führern. Wir sind zuversichtlich, dass dies eines der besten Gipfeltreffen sein wird, das wir je veranstaltet haben, und wir freuen uns darauf, Fachleute aus der ganzen Welt begrüßen zu dürfen."

Beide Veranstaltungen des Tacton Summit 2023 umfassen folgende Höhepunkte:

Keynotes von Visionären der Branche: Frische Perspektiven von Pionieren der Fertigungsbranche zu aufkommenden Trends, Herausforderungen und Möglichkeiten, die die Branche prägen.

Produktkonfiguration im Griff. Anleitung zur einfachen Navigation durch komplexe Produktangebote sowie bewährte Strategien und Best Practices zur Optimierung des Konfigurationsmanagements.

Erfolgsgeschichten aus der Praxis. Kunden wie FLSmidth, IMI, nVent, Ryder, TPC Wire, Valmet, Vantage und Xylem stellen ihre CPQ-Projekte vor und berichten, wie sie ihre Abläufe mit Lösungen von Tacton revolutioniert haben.

Fokus auf Nachhaltigkeit. Einblicke in die Auswirkungen der Nachhaltigkeit in der Produktion und die Möglichkeiten, wie Tacton dazu beitragen kann, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Lösungen für Verkaufsangebote. Informationen zur Überwindung von Hindernissen bei der Angebotserstellung sowie zu modernen Verfahren für eine rasche Erstellung präziser Angebote und die Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Einen Überblick über alle Veranstaltungen und Informationen zur Anmeldung für den Tacton Summit Europe in Stockholm finden Sie hier . Einen Überblick über alle Veranstaltungen und Informationen zur Anmeldung für den Tacton Summit North America finden Sie hier .

Bei Fragen zum Tacton Summit 2023 wenden Sie sich bitte an marketing@tacton.com .

Über Tacton

Tacton ist ein führendes SaaS-Unternehmen, dem Hersteller auf der ganzen Welt vertrauen. Tacton Trusted Configuration vereinfacht den Vertrieb für Hersteller von komplexen Produkten. Die "Configure, Price, Quote"-Software von Tacton wurde von Gartner im Magic Quadrant für CPQ Application Suites als "Leader" eingestuft und ist für seine fortschrittlichen Produktkonfigurations- und Visualisierungsfunktionen bekannt. Die Gründer von Tacton leisteten Pionierarbeit bei der computergestützten Produktkonfiguration, die heute die Grundlage für Tacton CPQ und CAD Design Automation bildet. Seit 1998 vertrauen Kunden weltweit, darunter ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem und Yaskawa auf Tacton. Das Unternehmen hat seine Hauptsitze in Chicagound X.