DJ PTA-News: QLUPOD AG: QluPod auf internationalem Erfolgskurs: Teilnahme an renommierten Gesundheitstechnologiemessen in Dubai und Rom

Herisau (pta/05.10.2023/14:00) - Pressemitteilung QluPod AG

Herisau, Schweiz QluPod AG, 05. Oktober 2023 (www.qlupod.com)

Die QluPod AG als Start-up in den Bereichen Gesundheitstechnologie und Telemedizin freut sich, die Teilnahme an zwei bedeutenden Messen für den Bereich Health Tech in Dubai und Rom bekannt zu geben. In Dubai wurde das Unternehmen sogar ausgewählt, an einer hochkarätigen Panel-Diskussion zum Thema "Healthcare Innovations for a sustainable Future" teilzunehmen.

Teilnahme am "Future Innovation Summit" in Dubai

Die Messe in Dubai, die vom 10. bis 11. Oktober 2023 im Jumeirah Beach Hotel stattfindet, versammelt während des zweitägigen Gipfels führende Unternehmen aus der Technologiebranche, um aktuelle Innovationen, Trends und Entwicklungen zu präsentieren. Es soll eine inspirierende Gemeinschaft geschaffen werden, deren Ziel es ist, die Zukunft von Bildung, Nachhaltigkeit, Fintech, Gesundheitswesen und vielen anderen Themen zu gestalten.

Aidan Burley, Head of Sales & Marketing, nimmt für die QluPod AG an der Panel-Diskussion teil: "Wir sind stolz darauf, Teilnehmer dieser wichtigen Messe zu sein und unsere innovativen Lösungen zur Telemedizin einem internationalen Publikum vorzustellen. Diese Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, unser Engagement für Gesundheitsinnovationen zu demonstrieren und aktiv mitzugestalten", äußert sich Aidan Burley begeistert über die Teilnahme an dem prestigeträchtigen Gipfel für zukünftige Innovationen.

Hoffnung auf Auszeichnung bei Gala

Höhepunkt der Messe in Dubai ist eine Gala, bei der die innovativsten Unternehmen mit einer Auszeichnung geehrt werden. Aidan Burley äußerst sich zuversichtlich: "Unsere wegweisenden Produkte wie der QluPod-Gesundheitsmonitor und unsere QluPod Telemedizin App haben das Potenzial, einen der begehrten Awards zu gewinnen. Wir hoffen, dass unsere Bemühungen in der Telemedizin und unsere innovativen Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitstechnologie anerkannt werden."

Zukunft gestalten: QluPod AG präsentiert sich bei "Frontiers Health" in Rom

Die internationale Ausrichtung der QluPod AG zeigt sich auch an der Teilnahme an "Frontiers Health" vom 8. bis 10. November 2023 in Rom. Der Fokus der Messe liegt auf der digitalen Transformation des weltweiten Gesundheitswesens, digitalen Therapeutika sowie bahnbrechenden Technologien und Investitionen zur Entwicklung von Ökosystemen. Diese renommierte Veranstaltung bringt nicht nur Unternehmen zusammen, sondern schafft auch eine Plattform für branchenführende Vordenker, politische Entscheidungsträger und innovative Unternehmen.

QluPod AG: Pionierarbeit im Bereich digitale Gesundheitslösungen

Auf der Messe in Rom stellt das Unternehmen den QluPod-Gesundheitsmonitor zur Messung von sechs Vitalwerten mit nur einem Gerät und direkter Kommunikation mit den Gesundheitsbetreuern des Anwenders über die QluPod Telemedizin App für iOS und Android vor. "Wir sind stolz darauf, Teilnehmer des herausragenden Events zu sein", sagt Stephen Dando, Gründer und Verwaltungsratspräsident von QluPod. "Die Teilnahme an "Frontiers Health" stellt für unser Unternehmen eine gute Gelegenheit dar, unsere wegweisenden Lösungen und Dienstleistungen in der Telemedizin einem internationalen Publikum zu präsentieren. Die Messe ermöglicht uns den Austausch mit anderen Experten aus der Gesundheitsbranche. Wir haben die Möglichkeit, von bewährten Praktiken zu lernen und potenzielle Partnerschaften zu erkunden, um gemeinsam die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten."

Globale Expansion und Partnerschaften

Die QluPod AG sieht die Messe "Frontiers Health" in Rom als eine wertvolle Gelegenheit an, um ihre globale Reichweite zu erhöhen, neue Kontakte und Partnerschaften zu knüpfen und ihre Position als Vorreiter in den Bereichen digitale Gesundheitslösungen und Telemedizin auszubauen und zu festigen. Interessenten und Besucher sind herzlich eingeladen, das Unternehmen auf der Messe zu besuchen und sich über die neuesten Entwicklungen in der Gesundheitstechnologie zu informieren.

Über QluPod:

Die QluPod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die QluPod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der QluPod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die QluPod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der QluPod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Industriestrasse 28, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Steve Dando Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

