Montreal, Paris und London (ots/PRNewswire) -Dank künstlicher Intelligenz führt impak Analytics seine europäische Taxonomielösung ein, die die zuverlässigsten Daten auf dem Markt bietet.- Die Lösung deckt das gesamte Portfolio der meldepflichtigen Unternehmen ab und erleichtert den Anlegern die Einhaltung der Vorschriften.- Dank der Datenerfassung in weniger als 24 Stunden liefert die Lösung stets aktuelle und qualitativ hochwertige Daten.- impak Analytics bietet prüffähige Daten mit einer Rückverfolgungsfunktion, die den Zugang zur Quelle mit einem einzigen Klick ermöglicht.impak Analytics, ein Fintech-Unternehmen, das künstliche Intelligenz und menschliches Fachwissen kombiniert, bringt heute eine innovative Lösung auf den Markt, die sich an Investoren richtet, die die europäischen Anforderungen an die Taxonomie-Berichterstattung erfüllen müssen.Auf Effizienz ausgelegtimpak, ein anerkannter Anbieter von präzisen Wirkungsdaten, bietet eine leistungsstarke Lösung an, die günstiger ist als die Alternativen auf dem heutigen Markt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Schnelligkeit der Datenerfassung und die sofortige Aktualisierung der von jedem Unternehmen gemeldeten EU-Taxonomie-Daten - ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für Investoren. Dies bedeutet, dass die Daten auch aktualisiert werden, wenn die im Zusammenhang mit den 4 neuen Taxonomie-Zielen stehende Berichterstattung (Taxo4) veröffentlicht wird."Wir sind stolz darauf, den Anlegern die bestmöglichen Daten zur Erfüllung ihrer Anforderungen an die Einhaltung der europäischen Taxonomie-Vorschriften anbieten zu können. Die Qualität unserer ergänzenden Wirkungsdaten verschafft ihnen auch einen Vorsprung, da sie die wachsenden Anforderungen des Marktes vorwegnehmen", erklärt Paul Allard, Präsident und Mitbegründer von impak Analytics.impak, ein Hauptakteur in der EU-Taxonomie für UnternehmenDank künstlicher Intelligenz ist impak Analytics führend bei EU-Taxonomie-Daten und deckt das gesamte Portfolio der meldepflichtigen Unternehmen ab.Diese Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hat auch die Erstellung des Bloomberg-BIEEUTI ermöglicht, eines bahnbrechenden Indexes, der in Zusammenarbeit mit Bita erstellt wurde und der seit Juni 2023 die Börsenentwicklung von Unternehmen abbildet, die sich an der EU-Taxonomie ausrichten.Über impak Analyticsimpak ist ein Fintech-Unternehmen, das mit Hilfe von KI Lösungen für die Bewertung von Auswirkungen und Rankings entwickelt und diese auch nutzt, um seine Daten- und Impact-Intelligence-Plattform zu perfektionieren.impak hat auch eine Familie von Impact-Indizes entwickelt, die auf dem impak-Score und der impak-Datenbank basieren, die beide vor allem bei der Entwicklung von Indexfonds und ETFs eingesetzt werden.