FRANKFURT (dpa-AFX) - Filialschließungen und zu niedrige Sparzinsen könnten nach Ansicht von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis die Kundschaft verschrecken. "Es ist in Zeiten der schnellen Zinswende natürlich unmöglich, alle Bestandseinlagen sofort hoch zu verzinsen", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) laut Redetext am Donnerstag bei einer internen Tagung der Anteilseigner des Sparkassen-Fondsanbieters Deka, über die auch das "Handelsblatt" berichtete. "Wenn wir aber den Eindruck hinterlassen, Sparsamkeit nicht mehr zu belohnen, dann nagt das an unserer DNA, eine Institution zum Sparen zu sein", sagte Schleweis.

Niedrige Sparzinsen trotz EZB-Kurschwenk



Auswertungen von Vergleichsportalen zufolge erhalten Kundinnen und Kunden bei vielen Sparkassen in Deutschland nach wie vor keine oder allenfalls niedrige Zinsen aufs Tagesgeldkonto - obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) im Sommer 2022 die Zeit der Null- und Negativzinsen im Euroraum beendet hat und seither die Zinsen zehn Mal in Folge angehoben hat.

Geschäftsbanken bekommen mittlerweile 4,0 Prozent Zinsen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Viele Geldhäuser haben in der Folge die Zinsen für Tages- und Festgeld angehoben. Ende Mai hatte Schleweis gesagt, dass viele Sparkassen-Kunden ihrem Institut trotz weiterhin ausbleibender Tagesgeldzinsen die Treue halten: "Bei den Einlagen sind wir grosso modo stabil, wir sehen keine erhöhten Abflüsse."

Immer weniger Filialen



Bei der Ausdünnung des Filialnetzes und Schritten zur Digitalisierung mahnte der zum Jahresende scheidende DSGV-Präsident zu "Feingefühl": "Eine Filiale mag für sich nicht mehr rentabel sein. Wenn sie in Größenordnungen, die Menschen nicht mehr verstehen, geschlossen werden, weckt das Zweifel, ob wir noch die Interessenvertreter der breiten Bevölkerung sind", sagte Schleweis am Donnerstag.

Bei "aller Notwendigkeit zur Digitalisierung" sei die Nähe zu Kundinnen und Kunden wichtig, sagte Schleweis: "Wenn man nur noch mit hohem Aufwand Menschen erreichen kann, dann sät das bei Kunden Zweifel, ob wir ihnen nahe sind. So gesehen sind Filialschließungen, fehlende Passivzinsen und Serviceeinschränkungen Projektionsflächen für Ängste, die Menschen heute haben."/ben/DP/ngu