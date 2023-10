Die französische Marke präsentiert ein umfangreiches Angebot an Designobjekten, das Technik und Kunst miteinander verbindet und die Kunstwerke von Keith Haring sowie Jean-Michel Basquiat zeigt

Lexon hat heute die Veröffentlichung seiner ersten künstlerischen Kollektionen angekündigt, die Werke von Keith Haring und Jean-Michel Basquiat enthalten. Diese lizenzierten Programme beinhalten jeweils 4 der meistverkauften Lexon-Produkte mit den charakteristischen Motiven und kultigsten Werken der bekannten Künstler.

The Lexon x Keith Haring Lexon x Jean-Michel Basquiat collections are available for pre-orders. (Photo: Lexon)

"Seit seiner Gründung im Jahr 1991 hat Lexon das Ziel verfolgt, Designobjekte zu schaffen, die sich durch Einfachheit auszeichnen. Mit der Einführung unserer ersten Kunstserie von Keith Haring und Jean-Michel Basquiat gehen wir einen Schritt weiter in diesem Engagement. Die Auseinandersetzung mit der Kunst wurde zu einer offensichtlichen Möglichkeit, unsere zeitlosen Produkte auch weiterhin dauerhaft attraktiv zu gestalten. Unsere beliebtesten Objekte neu zu erfinden und sie mit den Meisterwerken dieser beiden legendären Künstler zu verschönern, ist für Lexon eine Möglichkeit, sowohl Kunst als auch gutes Design für alle zugänglich zu machen", sagt Boris Brault, CEO von Lexon.

In Anlehnung an die lebendigen, kreativen Stile von Haring und Basquiat umfasst jede Kollektion jeweils 4 Produkte von Lexon in 4 Mustern mit hohem Wiederkennungswert und in passenden Verpackungen:

Lautsprecher Mino+ (39 $/€)

- Wecker Flip+ (49 $/€)

- LED-Lampe Mina M (59 $/€)

- Radio Tykho 3 (69 $/€)

Darüber hinaus hat Lexon 8 Geschenksets mit seinen 4 ikonischen Produkten (199 $/€) entworfen, die die Kunden in den kommenden Jahren mit Stolz in ihren Wohnräumen präsentieren werden.

Die Sortimente, die sowohl Sammler als auch Designliebhaber ansprechen, sind eine Hommage an das bleibende Vermächtnis des verstorbenen Künstlers und umfassen die folgenden Kunstwerke:

Lexon x Keith Haring kommt in 3 Designs: Happy, Love und Heart.

Lexon x Jean-Michel Basquiat kommt in 4 Designs: Equals Pi (1982), In Italian (1983), Untitled "Skull" (1981) und Crown

Vorbestellungen sind ab sofort und nur solange der Vorrat reicht auf musart.com, einem führenden Online-Kunstportal, möglich. Die weltweite Verfügbarkeit im Einzelhandel ist für November 2023 vorgesehen.

Über Lexon

Seit seiner Gründung im Jahr 1991 ist Lexon unermüdlich über seine Grenzen hinausgegangen und hat sich einen Namen in der Welt des Designs geschaffen, während es seiner Mission treu geblieben ist, kleine Objekte nützlich, schön, innovativ und erschwinglich zu gestalten. Ob in den Bereichen Wohnen, Büro oder Reisezubehör Lexon hat eine besondere Beziehung zur Kreativität aufgebaut und arbeitet mit den besten Designern der Welt zusammen, um jedes Jahr zeitlose Kollektionen von Lifestyle-Produkten zu entwerfen.

Heute, nach 30 Jahren des Firmenbestehens, mit mehr als 235 Auszeichnungen, der Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Designer und einer Einzelhandelspräsenz in mehr als 90 Ländern weltweit, hat sich Lexon definitiv als weltbekannte französische Designmarke etabliert.

Über Artestar

Beide Partnerschaften wurden in Zusammenarbeit mit Artestar geschlossen, einer globalen Lizenzierungsagentur und Kreativberatung, die hochkarätige Künstler, Fotografen, Designer und Kreative vertritt.

Keith Haring Foundation. Licensed by Artestar, New York.

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York.

