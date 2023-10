© Foto: Rivian Newsroom



Die Aktie des E-Auto-Konzerns Rivian legt eine Berg- und Talfahrt hin. Nachdem sie gestern noch 9,2 Prozent zugelegt hatte, geht es heute fast um genauso viel wieder bergab. Was ist da los?

Auslöser für die Turbulenzen war die Ankündigung des Tesla-Konkurrenten, grüne Wandelanleihen im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar ausgeben zu wollen. Die Aktien des in Irvine, Kalifornien, ansässigen Unternehmens fallen aktuell im außerbörslichen Handel um 8,9 Prozent. Wandelanleihen können bei der Umwandlung in Aktien zu einer Verwässerung führen und werden daher von den Anlegern in der Regel negativ beurteilt.

Rivian hatte am späten Mittwoch auch einen Anstieg der Quartalsumsätze bekannt gegeben, der im Rahmen der Schätzungen ausgefallen war. Das Unternehmen erwartet für die drei Monate bis Ende September einen Umsatz zwischen 1,29 und 1,33 Milliarden US-Dollar, verglichen mit fast 540 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Von LSEG befragte Analysten hatten im Durchschnitt mit 1,31 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Während die Emission einen negativen Einfluss auf die Aktie hat, sei die Entscheidung "umsichtig" von Rivian, weil "der Markt wirklich eng werden könnte", sagte Ivana Delevska, Chief Investment Officer von Spear Invest, die Rivian über ihren Spear Alpha ETF hält, gegenüber Reuters. "Lieber auf Nummer sicher gehen, als etwas zu bereuen."

Der jüngste Plan, grüne Anleihen zu verkaufen - die Unternehmen in der Regel die Möglichkeit bieten, sich günstiger bei Anlegern zu verschulden, da diese bereit sind, im Gegenzug für die Unterstützung grüner Projekte niedrigere Renditen in Kauf zu nehmen - kommt nach einem ähnlichen Anleiheverkauf im März im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar. Rivian hatte diesen damals damit begründet, dass er die Einführung seiner kleineren R2-Fahrzeug-Familie erleichtern würde.

"Der Zweck dieser Anleihe, ähnlich wie bei unserer Anleiheerhöhung Anfang des Jahres, ist es, das Risiko für die Einführung des R2 zu verringern", sagte ein Sprecher gegenüber Reuters. "Unser primäres Ziel ist es, eine konservative Bilanz aufrechtzuerhalten."

Rivian hat, wie seine EV-Konkurrenten, Barmittel verbrannt, um die Produktion anzukurbeln und mit dem Marktführer Tesla Schritt zu halten, der angesichts der Sorge um die nachlassende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten die Preise gesenkt hat.

Der Bargeldbestand von Rivian wurde zum 30. September auf 9,1 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein Rückgang gegenüber 10,2 Milliarden US-Dollar im Juni, hieß es.

Das von Amazon unterstützte Startup-Unternehmen übertraf Anfang dieser Woche die Erwartungen für die Auslieferungen im dritten Quartal, da es die Produktion hochgefahren hat, um die anhaltende Nachfrage nach seinen Pickup-Trucks und SUVs trotz hoher Kreditkosten für die Verbraucher zu decken.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion