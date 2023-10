EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Krones AG: Krones Aktie wird in den SDAX aufgenommen



05.10.2023 / 16:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





05.10.2023 Krones Aktie wird in den SDAX aufgenommen Die Deutsche Börse AG hat gestern Abend eine außerplanmäßige Änderung der Indexzusammensetzung des SDAX bekanntgegeben. Demnach wird die Aktie von Krones mit Wirkung zum 9. Oktober 2023 in den SDAX aufgenommen. Krones ersetzt aufgrund seiner Marktkapitalisierung die Aktie der SUSE S.A. Diese wird aus dem SDAX genommen, weil der Streubesitz im Zusammenhang mit einer Übernahme unter zehn Prozent gefallen ist und das Unternehmen damit nicht mehr die Basiskriterien für den Verbleib in einem Auswahlindex der Deutschen Börse AG erfüllt. Durch die Aufnahme in den SDAX, dem Index der 70 größten Unternehmen unterhalb des MDAX, kehrt Krones in die Indexfamilie der Deutschen Börse AG zurück. Am 18. September 2023 war die Aktie von Krones aus dem MDAX ausgeschieden, weil das Unternehmen ein Basiskriterium vorübergehend nicht mehr erfüllte. In Folge dessen hatte Krones umgehend Maßnahmen ergriffen, um wieder einen Platz auf der Rangliste der Deutschen Börse zu erhalten und eine schnellstmögliche Rückkehr in die DAX-Indexfamilie zu ermöglichen.

Ansprechpartner:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations Krones AG

Tel.: +49 9401 70 1169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com



05.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com