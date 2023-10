Ethereum Kurs: Ether-ETF-Futures in den USA gestartet - das ist für Anleger diese Woche wichtig

Nach Einführung von Ether-Futures basierenden Exchange Traded Funds (ETFs) in den Vereinigten Staaten büßt das nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto Asset ETH in dieser Woche bereits rund 5,70 Prozent seines Wertes auf 1.634 Dollar je Einheit ein. Insbesondere geldpolitische Unwägbarkeiten dürften abermals zulasten von riskanten und zinslosen Anlagen wie Krypto-Werten gehen. Erstmal Ether-Future-ETFs in den USA lanciert - Euphorie wird durch Zinssorgen ausgebremst Die sechs neuen Fonds von ProShares, VanEck und Bitwise Asset Management ermöglichen es Anlegern seit Montag erstmals, Positionen in börsengehandelten Produkten auf Grundlage von Ether einzugehen.

Unter dem Strich verbuchten die sechs Fonds am ersten Handelstag ein Handelsvolumen von insgesamt 1,92 Millionen Dollar, wie Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) zeigen.

Grundsätzlich dürfte die jüngste Zulassung als Erfolg für die Krypto-Branche angesehen werden, da sich die Behörden entsprechend offen zeigen. Dennoch bleibt anzumerken, dass die Ether-Produkte auf sogenannten Future-Kontrakten basieren. Aktuell warten Börsianer sehnsüchtig auf eine Entscheidung durch die US-Börsenaufsicht Securities Exchange Commission (SEC) in Bezug auf den ersten Bitcoin-Spot-ETF in den USA.

Im Juni hatte der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock einen entsprechenden Antrag eingereicht und somit die Hoffnungen auf eine baldige Zulassung genährt. Bislang hat die SEC eine finale Entscheidung immer wieder auf die lange Bank geschoben.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

