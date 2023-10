Der Ölpreis hat zuletzt deutlich abgegeben. Nachdem ein Barrel WTI-Öl in der vergangenen Woche noch über 95 US-Dollar kostete, verbilligte sich der Rohstoff so gut wie über Nacht deutlich. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die schwächerer Nachfrage nach Benzin in den USA. Über die jüngsten Bewegungen beim Ölpreis spricht Michael Blumenroth im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Der Rohstoffexperte der Deutschen Bank nenntdie Gründe für die Abschläge und gibt eine Prognose dazu, wie sich der Ölpreis in Zukunft entwickeln könnte. Außerdem bewertet Blumenroth den Goldpreis und verrät, welche Metalle sich darüber hinaus für eine Investition anbieten.