Das Tech-Startup Nothing, bekannt für seine Smartphones, hat überraschend ein eigenes Bier namens "Beer (5.1 %)" vorgestellt. Es wird in Zusammenarbeit mit der walisischen Mikrobrauerei Freetime Beer Co. hergestellt. Wer probieren möchte, muss aber wohl schnell sein. Das Londoner Startup Nothing, bisher vor allem für seine Smartphones mit der auffälligen Glyphen-Beleuchtung auf der Rückseite bekannt, schlägt nun eine unerwartete Richtung ein, die ...

