Cigniti Technologies Limited, das weltweit führende, KI- und IP-gestützte Unternehmen für Digital Assurance und Digital Engineering Services, hat die Zertifizierung gemäß Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) Label 2 mit Reifegrad 3 für seine Digital Assurance and Quality Engineering Services in der Automobilbranche der Regionen Indien und Europa erhalten.

TISAX ist ein Zusammenschluss führender deutscher Automobilhersteller und ihrer Top-Zulieferer mit dem Ziel, geistiges Eigentum zu schützen, Sicherheit zu gewährleisten und die Datenschutzbestimmungen in der gesamten Automobil-Lieferkette einzuhalten. ENX, ein renommierter deutscher Verband, vergibt diese weltweit anerkannte Zertifizierung.

Srikanth Chakkilam, CEO und Director, Cigniti Technologies Inc., erklärte: "Die Automobilindustrie ist eine der am stärksten von Cyberangriffen betroffenen Branchen. Jüngsten Berichten zufolge wird es im Jahr 2022 durchschnittlich 270 Angriffe pro Unternehmen und Tag geben. In Anbetracht dieser Risiken ist es für Automobilzulieferer wichtiger denn je, robuste Cybersicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards in unseren Digital Assurance- und Quality Engineering Services für unsere weltweiten Kunden. Cigniti engagiert sich weiterhin für hervorragende Leistungen, und gemeinsam mit unseren Kunden werden wir auch weiterhin Innovationen vorantreiben sowie den Erfolg in einer zunehmend vernetzten Welt gewährleisten."

Raghu Krovvidy, Chief Delivery Officer von Cigniti, kommentierte den Erfolg wie folgt: "Während die Automobilindustrie auf eine Zukunft zusteuert, die von Innovation und digitaler Transformation geprägt ist, ist Cybersicherheit der Eckpfeiler für Vertrauen und Zuverlässigkeit. Das Mandat für die TISAX-Zertifizierung spiegelt die Verpflichtung der Branche wider, wichtige Daten zu schützen und die Resilienz unseres vernetzten Ökosystems zu gewährleisten. Das Erlangen der renommierten TISAX Label 2 Zertifizierung mit Reifegrad 3 ist ein Beweis für Cignitis unermüdliches Engagement für hervorragende Sicherheit. Dieser Meilenstein macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner für Hersteller, OEMs und globale Kunden aus der Automobilbranche, der ihnen hilft, ihre digitale Reise mit Vertrauen und Sicherheit zu beschleunigen."

Über Cigniti Technologies:

Cigniti Technologies Limited (NSE: CIGNITITEC; BSE: 534758) ist das weltweit führende KI- und IP-gestützte Unternehmen für Digital Assurance und Digital Engineering Services. Mehr als 4200 Mitarbeiter weltweit unterstützen Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen in 25 Ländern bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation in den verschiedenen Phasen der digitalen Einführung und helfen ihnen, ihre Marktführerschaft zu erreichen, indem sie Transformationsdienste anbieten, die IP- und plattformgestützte Innovationen mit Fachwissen in verschiedenen Branchen und Bereichen nutzen. Unsere branchenführenden Digital Assurance- und KI-gestützten Digital Engineering Services verhelfen globalen Kunden zu messbaren Ergebnissen, Einsparungen in Millionenhöhe und einem signifikanten ROI. Unser Hauptsitz befindet sich in Hyderabad, Indien, und wir betreiben weltweite Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien, Südafrika, der Tschechischen Republik, Singapur und Costa Rica. Weitere Informationen über Cigniti finden Sie unter: www.cigniti.com

