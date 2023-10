© Foto: John Greve - picture alliance / John Greve



Fondsmanager Matthew McLennan warnt vor einer Eskalation der US-Schuldenkrise. Er setzt neben Gold auch auf Aktien. Die Details.

Der Value-Investor Matthew McLennan sieht die USA auf eine große Schuldenkrise zusteuern. Das US-Haushaltsdefizit sei "so schlimm wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr", warnte er im Gespräch mit dem US-Nachrichtensender CNBC.



Im vergangenen Jahr überstiegen die Ausgaben der US-Regierung die Steuereinnahmen um 1,5 Billionen US-Dollar oder 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). McLennan wies darauf hin, dass dies "höchst ungewöhnlich" sei, da Haushaltsdefizite normalerweise nahe dem Höhepunkt des Konjunkturzyklus zurückgingen.



Das niedrigste Haushaltsdefizit der letzten zwei Jahrzehnte verzeichnete die USA mit 0,16 Billionen US-Dollar im Jahr 2007, kurz vor der globalen Finanzkrise. Davor, vor dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre, hatte der US-Haushalt sogar einen Überschuss verzeichnet.



McLennan, der auch den First Eagle Global Fund verwaltet, ist der Ansicht, dass die fiskalischen Anreize einen großen Anteil an der bisherigen Resilienz der US-Wirtschaft gehabt hätten. Sie hätten auch dazu beigetragen, dass die Aktienkurse nahezu auf Rekordniveau gestiegen seien.



Er warnte aber auch vor "erheblichen Risiken", sollten die USA in eine Rezession abrutschen. Das Defizit könnte dann schnell auf rund zehn Prozent des BIP ansteigen.



"Die Frage, die sich die Märkte meiner Meinung nach irgendwann stellen müssen, ist, ob es einen glaubwürdigen Weg gibt, das Defizit von zehn Prozent auf zwei oder drei Prozent des BIP zu reduzieren", sagte McLennan. Er hält es für "schwer vorstellbar", dass der politische Wille, die Staatsausgaben mittel- bis kurzfristig zu reduzieren, zustande komme.



Gold als sicherer Hafen

Vor dem Hintergrund seines pessimistischen Ausblicks empfiehlt McLennan Gold als sicheren Hafen. "Gold hat zwar keine atemberaubenden Kursgewinne wie die Aktien gebracht, aber als potenzielles Absicherungsinstrument hat es seinen Wert behalten", so McLennan, dessen First Eagle Global Fund fast elf Prozent in das gelbe Metall investiert hat.



"Gold als potenzielle Absicherung ist eher langfristig angelegt, aber wenn man sich die schlechtesten Jahrzehnte für Aktien im letzten Jahrhundert ansieht ... das waren die besten Jahrzehnte für Gold", sagt McLennan.



"Wir suchen nicht nach etwas, das im nächsten Quartal per se funktioniert, sondern nach etwas, das auf längere Sicht strukturelle Sicherheit bietet, und das ist unserer Meinung nach Gold", fügte er hinzu.



McLennan ist der Ansicht, dass Gold wahrscheinlich an Wert gewinnen wird, "wenn sich der Zinszyklus nach unten dreht". Er sagte, dass Gold historisch gesehen seinen Höchststand erreicht, wenn die Renditen ihren Tiefpunkt erreichen, was in diesem Zyklus noch nicht der Fall ist.



Tatsächlich erreichten die Renditen in dieser Woche den höchsten Stand seit 16 Jahren. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg am Dienstag bis auf 4,884 Prozent - dem höchsten Stand seit 2007.

Auf diese Aktien setzt McLennan



Neben Gold hält McLennan auch Aktien wie Meta und Oracle, zwei der größten Positionen im Global Fund, für interessant.



Meta sei zu Beginn des Jahres aufgrund von Bedenken über seine Ausgaben für das Metaverse unterbewertet gewesen und wurde zeitweise mit weniger als dem Doppelten seines Umsatzes gehandelt. Die Aktien des Social-Media-Giganten fielen im Jahr 2022 um 64 Prozent.



McLennan sagte, sein Fonds halte zudem Oracle-Aktien, seit das Unternehmen vor fünf Jahren eine KI-basierte Datenbank eingeführt habe. Oracle und andere Portfoliounternehmen nutzten KI in ihren spezifischen Anwendungen und profitierten von der Technologie.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion