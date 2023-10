Bolt.Earth, ein in Indien führendes Unternehmen für EV-Infrastruktur und Software, gibt das erfreuliche Ergebnis seiner Finanzierungsrunde bekannt: Es ist gelungen, $20 Millionen an Investitionen aufzubringen. Es haben sich sowohl bereits existente als auch neue Investoren engagiert. Darunter sind bekannte Namen wie Union Square Ventures, Prime Venture Partners, ITIGO Funds und einige andere, die an die Vision von Bolt.Earth ein nachhaltiges und elektrifiziertes Transportwesen glauben.

Bolt.Earth Founders with Bolt.Earth Clusters and Speedometers (Photo: Business Wire)

Bolt.Earth wird diese Mittel wie folgt verwenden:

1. Ausbau des Netzwerks für Ladestationen: Vor Kurzem hat Bolt.Earth einen Meilenstein erreicht: Nun gibt es mehr als 30.000 EV-Ladestationen in seinem Netzwerk. Dabei wird das Unternehmen den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Die Optionen reichen von langsamem bis zu schnellem Laden und von Leistungen zwischen 3,3 und 240 kW.

2. Erweiterung des Produktportfolios: Mithilfe der Mittel wird das hervorragende Produktportfolio, bestehend aus einem Mix von langsamen und schnellen Ladestationen, erweitert. Dies kommt einem breiten Kundenstamm zugute, wie zum Beispiel Bolt.Earth Lite, Bolt.Earth Lite Connected, Bolt.Earth LEVAC oder Bolt.Earth Level 2 3.

3. Bereitstellung eines Betriebssystems: Bolt.Earth OS verspricht eine intelligentere und sicherere nachhaltige Zukunft. Diese Vision geht über die Technik hinaus. OEMs und EV-Händler haben problemlos über eine Plattform Zugang zu Upgrades. Die Integration benötigt kaum Kodierung. So werden elektrische Automobile zu softwaregesteuerten Fahrzeugen.

4. Anwerbung von Personal: Bolt.Earth plant das Onboarding von hochqualifizierten Mitarbeitern für verschiedene Bereiche, zum Beispiel Technik, Engineering und Produktentwicklung.

5. Internationale Expansion: Dank der Mittel will Bolt.Earth seine ehrgeizigen Pläne umsetzen, in weitere Märkte vorzudringen. So erobern elektrische Fahrzeuge nun Asien, Europa, Südamerika und Lateinamerika.

"Bolt.Earth bietet ein Betriebssystem, eine verbundene Plattformtechnologie, womit OEM ihr Ladenetzwerk und ihre Fahrzeuge entwickeln, betreiben und überwachen können. Wir erweitern unser Ladenetzwerk kontinuierlich um ungefähr 2.000 neue Stationen pro Monat. Derzeit halten wir einen Anteil von mehr als 50 am indischen Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge und wir spielen eine dominante Rolle im EV-Betriebssystem mit den von uns bereitgestellten Ladegeräten und den über Software definierten Fahrzeugen."

- Herr Jyotiranjan Harichandan, Mitgründer von Bolt.Earth

Herr Mohit Yadav, Mitgründer von Bolt.Earth, kommentierte darüber hinaus: "Wir freuen uns über die Unterstützung von visionären Investoren, die genau wie wir an eine Transformation der EV-Umgebung glauben. Mit den Investitionen in Höhe von $20 Millionen können wir in jede Ecke dieses Landes vordringen und die Ära 'Made in India' für Lade- und Infrastrukturprodukte im globalen Markt einläuten."

Über Bolt.Earth

Bolt.Earth bietet Lösungen für Ladestationen für Einzelpersonen, Unternehmen, Immobilienfirmen, Flottenbetreiber und Regierungen.

Mehr Informationen über Bolt.Earth finden Sie unter: Bolt.Earth.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

