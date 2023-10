Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, und Amarisoft, ein Anbieter von 4G/5G-Softwaretechnologie, wollen im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit die Landschaft der nicht-terrestrischen Netzwerke (NTN) revolutionieren. Quectel und Amarisoft verfolgen gemeinsam die Vision, Unternehmen bei der Nutzung des Potenzials von NTN zu unterstützen, und haben dazu Test- und Messlösungen entwickelt, die einen reibungslosen Technologieeinsatz und ein besseres Nutzererlebnis ermöglichen und so ihre Position an der Spitze des schnell wachsenden NTN-Marktes stärken.

Die Einbindung des nicht-terrestrischen Netzes (NTN) in den 3GPP-Standard des Rel 17 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Telekommunikationsbranche. Diese Weiterentwicklung ermöglicht die Nutzung der Satellitenkommunikationstechnologie, um auf die wachsende Nachfrage nach Konnektivität in abgelegenen und unterversorgten Regionen weltweit einzugehen.

In der Vergangenheit waren die Dienste auf proprietäre Technologien beschränkt, mit der umfassenden Aufnahme der NTN-Technologie in den 3GPP-Standard ist jedoch ein Markt für NTN entstanden, der erhebliche Wachstumschancen für die IoT-Branche bietet. Die Möglichkeit der Nutzung von satellitengestützten Lösungen stellt sicher, dass selbst die entlegensten Gebiete der Erde von besseren Vernetzungsoptionen profitieren können. Damit soll diese Entwicklung Erwartungen zufolge erhebliche positive Auswirkungen auf die weltweite Kommunikation und Zugänglichkeit haben.

"Mit der zunehmenden Anerkennung als attraktive Option für den Anschluss vieler verschiedener Arten von IoT-Geräten gewinnen NTNs an Dynamik. Sehr gerne möchten wir diesen Markt mit unserem Portfolio an Modulen, die NTN unterstützen, stärken", kommentierte Norbert Muhrer, President und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Amarisoft, um die Netzwerkimplementierung und Test- und Messlösungen des Unternehmens zu ermöglichen, die das NTN-Konzept von der Theorie in die Realität umsetzen."

Amarisoft bietet die "Amari Callbox"-Serie für 4G-LTE-, NB-IOT-, LTE-M- und 5G-NR-Gerätetests und die AMARI UE Simbox für 4G- und 5G-Netzwerktests an, die jetzt sowohl NB-IoT NTN als auch 5G NR NTN unterstützen. Diese Produkte werden in der Branche häufig für Validierungen, Proof-of-Concept und Demonstrationen in Laboren eingesetzt. Überdies bietet das Unternehmen Softwaretechnologie auf Betreiber-Niveau, die von mehr als 40 Partnern für die Entwicklung von 4G-5G-Netzwerkprodukten und -diensten für private Netzwerke, Telekommunikationsunternehmen, DAS-Systeme, Fixed-to-Wireless, intelligente Städte und mehr verwendet wird.

Quectel zielt mit seinem BG770-Modul, das NTN über NB-IoT unterstützt, auf den NTN-Markt. Das Modul Cat M1/NB1/NB2 wird mit seinem kompakten Formfaktor und extrem niedrigen Stromverbrauch in Amari-Callboxen eingesetzt, und auch Amarisoft verwendet Quectel-Module in seinen Laboren. Der Vorteil für die Kunden ist, dass sie auf NTN-Funktionen zugreifen und ihre Lösungsentwicklung straffen können. Das BG770 misst nur 14,9 mm x 12,9 mm x 1,9 mm und verfügt über eine integrierte GNSS-Engine. Überdies punktet das Modul mit einem umfassenden hardwarebasierten Sicherheitsmerkmal mit der Bezeichnung Integrated Security Elements (ISE).

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Quectel im NTN-Bereich. Dank des Anfang des Jahres eingeführten neuen BG770-Moduls von Quectel konnten wir Interoperabilitäts-Tests basierend auf NTN NB-IoT mit einem kommerziellen UE durchführen und zeigen, dass beide Unternehmen bereit sind, Kunden bei der Einführung der NTN-Technologie zu unterstützen", so Karim Boutihane, Sales Director von Amarisoft.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen und ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der sich auf einen hervorragenden Support und Service stützt. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen beim Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth-Modulen sowie Antennen und Dienstleistungen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook, und X.

Über Amarisoft

2012 von Fabrice BELLARD und Franck SPINELLI gegründet, ist Amarisoft ein unkonventionelles Softwareunternehmen mit Schwerpunkt auf der Telekommunikationsbranche. Sehr gerne bieten wir der 4G/5G-Community erschwingliche und hochwertige Lösungen an, die Raum für Kreativität schaffen und letztlich die Kommunikation zwischen den Menschen erweitern.

Gut zugängliche Technologie ist das Fundament der Erfolgsgeschichte von Amarisoft. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung einer Technologie, die das Leben möglichst vieler Menschen unabhängig von ihrem Standort deutlich verbessert. Wir arbeiten daran, Unternehmen jeder Größe dabei zu helfen, Player mit Blick auf die Mobilfunknetze der bestehenden und nächsten Generation zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.amarisoft.com oder wenden Sie sich an sales@amarisoft.com

