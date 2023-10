Gas Storage Denmark ("GSD") verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Onshore-Erdgasspeicheranlagen in Dänemark. Daher verfügt GSD über spezielle Kompetenzen für den sicheren und kompetenten Betrieb von Untertagespeichern und verfolgt eine engagierte Strategie, um diese Kompetenzen in den Dienst des ökologischen Wandels zu stellen. Als staatliches Unternehmen arbeiten wir daran, den Klimaschutz voranzutreiben. Wir haben den Auftrag, die Einrichtung eines CO2-Pilotprojekts in Stenlille zu starten und alle Erkenntnisse bzw. Ergebnisse zu nutzen, um die Entwicklung eines kommerziellen CCS-Marktes zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir ein starker Partner bei der Entwicklung der Onshore-CO2-Speicherung in Dänemark sein können.

Gas storage, Stenlille facility (Photo: Business Wire)

Im Hinblick auf die bevorstehende dänische Ausschreibung für Onshore-CO2-Speicherlizenzen untersucht GSD nun, wie wir die Entwicklung, die Umsetzung und den Betrieb von Onshore-CO2-Speicheranlagen unter solchen Lizenzen optimal fördern können. Wir rufen zur Zusammenarbeit auf, um jeden Partner bei der Entwicklung von CCS-Onshore-Speicheranlagen in Dänemark zu nicht exklusiven Bedingungen zu unterstützen.

GSD bittet daher alle Marktteilnehmer, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, sich unter folgender E-Mail-Adresse zu melden: svh@gasstorage.dk. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt.

Fakten: GSD besitzt und betreibt zwei Onshore-Gasspeicheranlagen in Dänemark.

GSD entwickelt derzeit Dänemarks erste Onshore-CO2-Speicheranlage in Stenlille auf Zealand, das "CO2RYLUS-Projekt", mit dem klaren Ziel, bis Ende 2025 den kommerziellen Betrieb aufzunehmen.

GSD kann nur Lizenzanträge für Stenlille stellen.

Es ist GSD nicht möglich, exklusiv mit einem Partner zusammenzuarbeiten.

Senior Manager Simon Sehested von Holstein-Rathlou, svh@gasstorage.dk.