Heute gibt der World Gold Council die Veröffentlichung einer neuen Dokumentation bekannt: GOLD: Eine Reise mit Idris Elba, erstellt in Zusammenarbeit mit: Pioneer Productions.

Inmitten von Abenteuern erforscht Idris Elba (Luther, Beasts of No Nation, Hijack) die Geheimnisse, Geschichten und verborgenen menschlichen Beziehungen zu unserem wertvollsten Edelmetall: Gold. Wir begleiten ihn rund um den Globus und erleben, wie er seine Platzangst in einer kanadischen Mine überwindet, in Ghana der Spur des Goldes folgt und in Südafrika verantwortungsvollen Bergbau kennenlernt.

Elba entdeckt die einzigartigen Momente, die menschlichen Geschichten und die gesellschaftlichen Auswirkungen rund um das Gold: Angefangen beim Goldrausch um 1800 über die Herstellung eines $1Million-Goldbarrens in Kanada bis hin zur Suche nach neuen Goldvorhaben in Peru.

Gold: Eine Reise beschäftigt sich mit dem Wert des Goldes in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Dargestellt wird dessen Wirkung auf Einzelne, Gemeinschaften und die Wirtschaft. Auch die aktuellen Herausforderungen wie die Regeneration von Minen, der Energieverbrauch oder die Zukunft der Mitarbeiter im Bergbau werden thematisiert.

Idris Elba sagte: "Ich bin sehr dankbar, erforschen zu dürfen, was Gold für Menschen bedeutet, weIche Geschichte es hat und wie es Traditionen beeinflusst. Gold hat die Macht, Veränderungen hervorzurufen. Ich habe sehr viel über Gold gelernt, was nicht auf der Hand lag. Nun wurden mir die Augen geöffnet, was wirklich wunderbar ist."

David Tait, Chief Executive Officer, World Gold Council, sagte: "Gold beeinflusst das Leben von Einzelnen, Gemeinschaften sowie die Wirtschaft positiv. Bis dato waren viele der Geschichten rund um das Gold nicht wirklich belegt. Für unsere Mitglieder und die Branche haben wir diese Geschichten erstmals zum Leben erweckt. Zusammen mit Idris Elba haben wir den Wert und die Entwicklung des Goldes nun dokumentiert."

Die Dokumentation soll den World Gold Council dabei unterstützen, den Wert des Goldes und dessen transformative Macht verständlich zu machen.

Die Dokumentation ist ab dem 5 Oktober 2023 auf YouTube verfügbar. Finden Sie mehr Informationen unter: journey.gold

World Gold Council

Wir sind eine Mitgliederorganisation, die die Rolle des Goldes als strategisches Asset betont. Wir treten für eine Zukunft ein, in der Gold verantwortungsvoll und zugänglich gewonnen und gehandelt wird. Unser Expertenteam macht durch vertrauenswürdige Forschung, Analysen, Kommentare und Statistiken Anwendungsfälle und Möglichkeiten des Goldes verständlich. Wir treiben den Fortschritt der Branche voran und entwickeln Richtlinien und Standards für einen nachhaltigen und stabilen Goldmarkt.

