Europäische Unternehmen, Forscher und Behörden können die EU-Vorschriften einhalten und innovative generative KI-Anwendungen mit einer der größten Cloud-Implementierungen von NVIDIA-Hochleistungs-GPUs in Europa entwickeln

LONDON, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NexGen Cloud, der nachhaltige Infrastructure-as-a-Service-Anbieter, hat Pläne und die Finanzierung für eine der ersten KI-Supercloud-Implementierungen in Europa bekanntgegeben, um die Entwicklung und das Wachstum von KI-Unternehmen zu unterstützen.



Das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen NexGen Cloud, ein Elite-Mitglied des NVIDIA Partner Network, plant Investitionen in Höhe von 1 Mrd. USD für den Aufbau seiner KI-Supercloud in Europa, wobei bereits Hardware-Bestellungen in Höhe von 576 Mio. USD an Lieferanten vergeben wurden. Die KI-Supercloud wird eine spezielle rechenintensive Plattform für europäische Technologieunternehmen, Organisationen und Regierungen bereitstellen, die es ihnen ermöglicht, sensible KI-Anwendungen und -Forschung im Rahmen der europäischen Rechtsprechung und Datenschutzgesetze durchzuführen.

Die KI-Supercloud, die im Oktober 2023 in Betrieb genommen werden soll, wird auch dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach beschleunigtem Computing zu befriedigen, die durch das wachsende Interesse der Technologiebranche an der Nutzung generativer KI und anderer Anwendungen der künstlichen Intelligenz zur Förderung von Innovation und Effizienzsteigerung ausgelöst wird. Außerdem wird es europäischen Unternehmen und Scale-ups einen regionalen und kostengünstigen Zugang zu GPU-Cloud-Diensten ermöglichen.

Die KI-Supercloud-Services von NexGen Cloud werden von europäischen Rechenzentren aus bereitgestellt, die ausschließlich mit 100 % erneuerbarer Energie betrieben werden und Branchen wie das Gesundheitswesen, das Finanzwesen sowie Medien und Unterhaltung unterstützen.

Die europäische KI-Supercloud wird bis Juni 2024 aus mehr als 20.000 NVIDIA H100 Tensor Core GPUs bestehen und Unternehmen Zugang zu einer der leistungsstärksten GPU-beschleunigten Plattformen der Welt bieten.

"KI wird den wirtschaftlichen Erfolg von Nationen bestimmen und den Wohlstand ihrer Bürger definieren", so Chris Starkey, CEO von NexGen Cloud. "Die KI-Supercloud wird Unternehmen in die Lage versetzen, bei der nächsten technologischen Entwicklung Wettbewerbsvorteile zu erlangen, und das alles im Rahmen der europäischen Rechtsprechung und der damit verbundenen Datensouveränität und -sicherheit. Durch unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA werden wir eine KI-Supercloud bereitstellen, die sicherstellen wird, dass europäische Unternehmen global wettbewerbsfähig und der Konkurrenz voraus sind."

"Die Rechenleistung von NVIDIA ist der Motor für Unternehmen, die die Möglichkeiten der generativen KI nutzen wollen", so Jaap Zuiderveld, Vice President of Sales and Marketing für EMEA bei NVIDIA. "Die NexGen Cloud KI-Supercloud wird Unternehmen in ganz Europa Zugang zu dieser High-End-Rechenleistung bieten und so das wahre Potenzial von KI und High-Performance-Computing-Innovationen erschließen, damit sie in einer sich entwickelnden globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben."

Um die Finanzierung der KI-Supercloud zu unterstützen, hat NexGen Cloud eine Partnerschaft mit der Moore and Moore Investments Group (MMI) geschlossen und einen speziellen Fonds eingerichtet, in den private Investoren investiert haben.

Der Zugang zur KI-Supercloud wird in den nächsten 12 Monaten über die kürzlich angekündigte Hyperstack-Plattform von NexGen Cloud bereitgestellt, eine NVIDIA GPU-beschleunigte Cloud-Plattform, die einen direkten, GPU-beschleunigten Cloud-Zugang für den europäischen Markt ermöglicht. Das Unternehmen nimmt bereits Vorbestellungen für den ersten Einsatz im Oktober entgegen.

"Die Durchbrüche in der KI-Technologie und bei den großen Sprachmodellen im vergangenen Jahr stellen einen wichtigen Moment für die Unternehmen dar, sind aber für private Investoren bisher unzugänglich geblieben", so John Moore, Direktor der MMI. "Die Hyperstack KI-Supercloud stellt eine leistungsstarke Möglichkeit dar, die KI-Nutzung voranzutreiben, den Bedarf an Rechenleistung zu decken und gleichzeitig den Zugang zu einigen der leistungsstärksten GPU-Systeme auf dem Markt zu demokratisieren. Wir glauben fest an das Potenzial dieser Entwicklung und freuen uns, unseren Investoren die Möglichkeit zu eröffnen, an diesem Projekt teilzunehmen."

Über NexGen Cloud

NexGen Cloud ist ein nachhaltiges europäisches Cloud IaaS, das sich auf den Aufbau großer HPC- und GPU-Infrastrukturen spezialisiert hat und über eine globale Präsenz mit einem First-Mover-Vorteil in Europa verfügt. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat NexGen Cloud eine der größten GPU-Flotten auf dem Kontinent aufgebaut, die durch den Besitz der weltweit gefragtesten Chips, einschließlich NVIDIA H100 Tensor Core GPUs, gestärkt wird. NexGen Cloud hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu beschleunigten Berechnungen auf globaler Ebene zu demokratisieren, indem eine sicherere, umweltfreundlichere und erschwinglichere Cloud aufgebaut wird. Die Vision des Unternehmens ist es, mit seiner innovativen Plattform Hyperstack zum weltweit führenden Anbieter von GPUaaS-Lösungen zu werden und gleichzeitig zukünftige Technologien kontinuierlich zu unterstützen und zu erweitern. Alle Lösungen von NexGen Cloud wurden mit dem Ziel entwickelt, drei der wichtigsten Probleme auf dem aktuellen Cloud-Markt zu lösen: Kosten, Transparenz und Zugänglichkeit.

Über Hyperstack