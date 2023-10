Manfred Schlumberger, Geschäftsführer der HV-VA Verwaltungsgesellschaft, sieht am Horizont dunkle Wolken für das Börsenjahr 2024 aufziehen. Auch wenn es in den kommenden Wochen an den Märkten noch freundlich bleiben dürfte und die Chancen auf eine Jahresendrallye da seien: 2024 könnte es womöglich ungemütlich werden. Die Stimmung sei aktuell ähnlich schlecht wie im Herbst 2022. Die Inflation komme langsam herunter, weitere EZB-Zinserhöhungen seien nicht in Sicht. Im Gespräch mit wallstreetONLINE beleuchtet er die Gründe für mögliche bevorstehende Turbulenzen und bietet einen kritischen Blick auf Zinserhöhungen, Inflation und die Lohnentwicklung. In welchen Sektoren er jetzt noch starke Chancen für Anleger sieht. Mehr dazu im Video!