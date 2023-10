Osnabrück (ots) -Migrationsbeauftragte der Bundesregierung: Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffenReem Alabali-Radovan (SPD): Integration "niedrigschwellig und unkompliziert" ermöglichenOsnabrück. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hat einen beschleunigten Zugang für geflüchtete Menschen in den Arbeitsmarkt gefordert. "Wir sollten allen Geflüchteten niedrigschwellig und unkompliziert Integration ermöglichen", sagte die SPD-Politikerin im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Dazu gehört die Abschaffung von Arbeitsverboten und der schnelle Zugang zum Integrationskurs."Auch die Arbeitgeber seien gefragt: Obwohl sich Unternehmen gegenüber ausländischen Arbeitskräften grundsätzlich sehr offen zeigten, spricht sich Alabali-Radovan für mehr Flexibilität aus. "Oft finden Eingewanderte keine Arbeit, weil ein Zertifikat fehlt oder der Abschluss eines Sprachkurses noch aussteht." Deutsch lerne man aber am besten auf der Arbeit - "in action".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5619241