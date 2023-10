KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Lage in der Ukraine/Waffenlieferungen:

"Deutschland hilft. Doch was die Bundesregierung am Ende konkret erreichen will, ist nicht wirklich klar. Wenn das Ziel aber ein ukrainischer Sieg - also eine Vertreibung der Besatzer - und ein rasches Ende des Krieges sein sollen, dann hilft der Westen immer noch zu langsam und zu wenig. Je schneller die Ukraine Erfolg hat, desto eher enden der Krieg und das Morden."/zz/DP/ngu