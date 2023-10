LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Flüchtlingsdebatte:

"Es fehlt an Ehrlichkeit in der Debatte. Die EU-Reform wird nicht die erhoffte Erleichterung bringen und vor allem nicht schnell. Es fehlt auch an einer ehrlichen Betrachtung des Problems. Denn die Hauptlast für die Kommunen entsteht durch die mehr als eine Million ukrainischer Geflüchteter in Deutschland. Dass sie hier Schutz finden sollen, traut sich keiner der lauten Schreihälse in Frage zu stellen, die ständig mit neuen Forderungen aufwarten. Mehr Sachlichkeit würde guttun. Es würde auch Druck aus dem Kessel nehmen."/zz/DP/ngu