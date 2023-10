Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -DSP International UK Limited gab die Ernennung von Vaishak Swamy zum Managing Director & Head of Europe and Americas bekannt. In seiner neuen Position wird Vaishak für den Ausbau des DSP-Geschäfts in Europa und Nord- und Südamerika verantwortlich sein und die Beziehungen von DSP zu bestehenden internationalen Investoren stärken.Vaishak verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Investment-Management-Branche und kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Beschaffung langfristiger Vermögenswerte von globalen Investoren verweisen. In seiner früheren Funktion als Chief Executive Officer von Kotak Mahindra (UK) Limited war er eine treibende Kraft für das internationale Geschäft und war ein zielgerichteter Befürworter der ESG-Bemühungen des Unternehmens. Zuvor war er bei der ICICI Bank in Indien und im Vereinigten Königreich tätig."Vaishak bringt eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen im internationalen Investment-Management mit, die für die Stärkung und das Wachstum unseres Geschäfts in Europa und Nord- und Südamerika von großer Bedeutung sind. Ich bin zuversichtlich, dass Vaishaks strategische Vision und seine Fähigkeit, Kontakte zu institutionellen Anlegern, Staatsfonds und Family Offices zu knüpfen, dem globalen Erfolg von DSP einen enormen Schub verleihen werden", sagt Kalpen Parekh, MD & CEO, DSP Asset Managers.Informationen zur DSP-GruppeDie DSP-Gruppe kann auf eine über 160-jährige Geschichte zurückblicken. Die Familie, die hinter DSP steht, hat in den letzten anderthalb Jahrhunderten großen Einfluss auf das Wachstum und die Professionalisierung der Kapitalmärkte und des Geldverwaltungsgeschäfts in Indien gehabt. Die DSP-Gruppe wird derzeit von Hemendra Kothari geleitet.DSP Asset Managers, hinter dem die DSP-Gruppe steht, kann auf eine mehr als 25-jährige Erfolgsgeschichte im Bereich Investment zurückblicken. Heute verwaltet DSP Asset Managers das Geld von über 35 Lakh-Investoren aus allen Gesellschaftsschichten: hart arbeitende Angestellte, vermögende Privatpersonen, NRIs, kleine und mittelständische Unternehmen, große private und öffentliche Unternehmen, Trusts und ausländische Institutionen.Die Interessen unserer Anleger werden immer im Mittelpunkt unseres Geschäfts stehen, und wir werden uns auch weiterhin unermüdlich darauf konzentrieren, das Beste für sie zu tun, da sie für etwas Gutes investieren (InvestForGood).Besuchen Sie uns auf dspim.com, um mehr zu erfahren.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2239577/Vaishak_Swamy.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dsp-international-uk-limited-ernennt-vaishak-swamy-zum-unternehmensleiter-von-europa-sowie-nord--und-sudamerika-301949162.htmlPressekontakt:Arun Rajendran,DSP Asset Managers Pvt. Ltd.,E-Mail: arun.rajendran@dspim.comM: +919833005393,Archana Parthasarathy - +91 9920940003 | E-Mail - archana@conceptpr.comOriginal-Content von: DSP Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172089/5619251