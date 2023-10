Jakob Ems (Gurupress.de) - Die Alstom-Aktie ist in den letzten Tagen in einen dramatischen Abwärtstrend geraten. Insbesondere in den vergangenen 5 Handelstagen hat der Titel über 41% an Wert verloren, während der 30-Tage-Trend eine Wertminderung von rund 45% zeigt. Zu den Hauptgründen für den Einbruch gehören die revidierten Cashflow-Prognosen des Unternehmens. Anstatt eines erwarteten positiven Cashflows von 287,5 Millionen Euro, ...

