DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau hat sich gegen eine weitere Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. Derzeit gebe es "keine Rechtfertigung für eine weitere Anhebung der EZB-Zinsen", sagte das EZB-Ratsmitglied. Die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen würden erst mit Verzögerung ihre Wirkung entfalten, außerdem sei zuletzt bereits ein starker Anstieg bei den Langfristzinsen zu verzeichnen gewesen. "Es wurde viel über den Gipfel der Zinssätze debattiert", sagte Villeroy de Galhau. "Nun müssen wir eher von einem Plateau sprechen, und wir werden für die notwendige Zeit auf diesem Plateau bleiben." (Handelsblatt)

ZINSEN - DSGV-Präsident Helmut Schleweis warnt die Sparkassen vor zu vielen Filialschließungen und zu niedrigen Zinsen auf Sparguthaben. "Es ist in Zeiten der schnellen Zinswende natürlich unmöglich, alle Bestandseinlagen sofort hoch zu verzinsen. Wenn wir aber den Eindruck hinterlassen, Sparsamkeit nicht mehr zu belohnen, dann nagt das an unserer DNA, eine Institution zum Sparen zu sein", sagte Schleweis bei einer internen Konferenz des Sparkassen-Fondsanbieters Deka. Sein Redemanuskript liegt dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt)

ASYL - In der SPD bahnt sich ein Kurswechsel in der Asylpolitik und eine Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten an. Demnach zeigt sich der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese offen dafür, die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten unter anderem um Indien und die Maghreb-Länder zu erweitern. (Bild)

IMMOBILIEN - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform warnt angesichts der steigenden Zinsen vor großen Belastungen für Immobilienkäufer, die bei der Finanzierung ihres Eigenheims auf Hypothekendarlehen mit variablem Zins setzen. "Hier drohen tatsächlich in vielen Fällen die Zwangsversteigerung und im schlimmsten Fall die Privatinsolvenz", sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Variable Hypothekenzinsen werden immer wieder neu angepasst. Betroffene spüren damit Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sofort. (Handelsblatt)

BILDUNG - Der Deutsche Lehrerverband fordert ein Sondervermögen für die Bildung in Höhe von 200 Milliarden Euro. "Der Bund hat für die Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro aufgelegt", sagte der Präsident des Lehrerverbandes, Stefan Düll. Bei der Bildung seien auch die Länder gefordert, fügte er hinzu. "Bund und Länder sollten zusammenlegen und für die nächsten zehn, zwölf Jahre ein Sondervermögen Bildung von 200 Milliarden Euro schaffen", verlangte Düll. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

AUTOS - Angesichts steigender Gebühren, niedrigerer Tempolimits und weniger Parkraum warnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Kommunen vor einer zunehmenden Benachteiligung von Autofahrern. Wissing sagte: "Jede und jeder soll auch in Zukunft selbst entscheiden können, wie und mit welchem Verkehrsmittel er unterwegs sein möchte. Wir brauchen für alle Verkehrsträger entsprechende Angebote." Wissing betonte, das Auto sei als Fahrzeug "sehr attraktiv, weil es Flexibilität bietet. Für viele ist und bleibt es unverzichtbar." (Bild)

STROMPREIS - Der Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl fordert erneut eine Entlastung der Unternehmen vom hohen Strompreis. Bernhard Osburg sagte in einem Interview, ohne wettbewerbsfähige Preise sei der Green Deal in Gefahr. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2023 00:43 ET (04:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.