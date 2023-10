© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Milliardär und Hedgefonds-Investor Bill Ackman hat Interesse an einer potenziellen Investition in Elon Musks Social-Media-Plattform X geäußert.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal betonte Ackman, "absolut" habe er Interesse an einem Engagement bei dem Kurznachrichtendienst. Der Investor hat vor Kurzem grünes Licht von der US-Börsenaufsicht SEC für eine neues Investmentverhikel erhalten, den so genannten "SPARC" (Special Purpose Acquisition Rights Company).

Im Gegensatz zu den als "Börsenhüllen" bekannten SPACs soll ein SPARC den Investoren erlauben, das Unternehmen, mit dem fusioniert werden soll, zu kennen, bevor sie ihre Investitionen zusagen. Mit mindestens 1,5 Milliarden Dollar soll der SPARC in der Lage sein, Privatunternehmen an die Börse zu bringen, indem er in sie investiert.

Elon Musk hatte im vergangenen Jahr 44 Milliarden US-Dollar für Twitter gezahlt. Massenentlassungen, eine Namensänderung und umstrittene Änderungen auf der Plattform hatten zwischenzeitlich für einen Einbruch der Werbeeinnahmen gesorgt. Darüber hinaus lastet als Folge der Akquisition, bei der Twitter von der Börse genommen wurde, ein Schuldenberg von 13 Milliarden US-Dollar auf dem Unternehmen.

Ackman, Chef des Hedgefonds Pershing Square, hat auf X nahezu 800.000 Follower. Er hat in der Vergangenheit bereits großen Respekt für Musk geäußert und verteidigte die Plattform als Zufluchtsort für Meinungsfreiheit. Ob es wirklich zu einem Deal zwischen Musk und Ackman kommt, bleibt unsicher. Ein Investment könnte X dringend benötigtes Kapital zur Verfügung zu stellen, um seine massive Verschuldung zu verringern.

Außerdem betonte Ackman, dass er Unternehmen, besonders solche mit großem privaten Wachstum, die ohne Risiken und Kosten eines üblichen Börsengangs den Sprung aufs Parkett machen wollen, ermutigt, sich bei ihm zu melden. Dabei verspricht er eine schnelle Entscheidungsfindung. Der SPARC soll insbesondere für private, im Besitz von Private-Equity-Gesellschaften befindliche Unternehmen, Abteilungen öffentlicher Unternehmen oder "ausgereifte Einhörner" attraktiv sein, die Börsengänge anstreben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion