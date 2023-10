Der Autobauer Volkswagen strafft laut einem Pressebericht die Vorgaben für Investitionen. In einem internen Schreiben an die Führungskräfte habe Marken-Finanzchef Patrik Andreas Mayer die anzusetzenden Kapazitäten gekürzt, die Wiederverwendung alter Anlagen angemahnt sowie gefordert, dass sich Rationalisierungsinvestitionen schnell auszahlen sollen.Das hat das Wirtschaftsportal "Business Insider" am Donnerstag unter Berufung auf ihm vorliegende Unterlagen berichtet. Die Sparbemühungen bei der Kernmarke ...

