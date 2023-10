Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power hat zum Ende der Woche weiterhin eine ausgesprochen schwache Bilanz. Nach einem starken Mittwoch mit 1,2 % Plus schaffte es der britische Energie-Titel nicht, am Donnerstag die Vorgabe weiter zu verfolgen. Der Kurs ging um -0,4 % abwärts. Das ist nicht viel, bleibt aber informativ, wenn Investoren den Trend verfolgen. ITM Power hat derzeit einen nicht rasanten, aber schleichenden Abwärtslauf an den ...

