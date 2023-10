Bei Infineon wirken positive Aussagen zum Autogeschäft nach. Automotive-Chef Peter Schiefer stellte während des Automotive Division Call 2023 am Mittwoch mehr Umsatzwachstum und eine etwas bessere Marge als erwartet in Aussicht. Die DAX-Aktie legte den Vorwärtsgang ein. Der Tenor von Analysten war positiv. "Wir werden wachsen, selbst wenn die Autoverkäufe stagnieren", so Schiefer gegenüber Analysten und Investoren. Die Analysten der UBS haben ihre Kaufempfehlung im Anschluss an die Telefonkonferenz ...

