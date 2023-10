Wiesbaden (ots) -Was wäre die Welt ohne Musik? Im Rahmen der Guten Stunde spielen John Dunn und seine Musiker:innen live die Lieblingslieder ihrer Gäste. Das einstündige Online-Wunschkonzert findet am Donnerstag, den 12. Oktober um 15 Uhr, statt und ist kostenfrei. Die Veranstaltung ist Teil einer zweimonatigen Online-Veranstaltungsreihe, die im Rahmen von LAND L(i)EBEN - digital.gemeinsam.vorOrt", das "Smart City" Modellprojekt des Landkreises Kusel, stattfindet.John Dunn und Band, das sind Silvia Willecke (Gesang), Claus Weyreuther (Klavier), Jörg Mühlhaus (Kontrabass) und Johnny Dunn (Gesang und Gitarre). Sie werden in 60 Minuten musikalische Hits aus den 30er und 40er Jahren, Schlager, Rock'n'Roll und Evergreens aus Film und Fernsehen spielen.Die Gute Stunde bringt Kultur nach Hause oder in Senioreneinrichtungen und das ganz ortsunabhängig. Die Veranstaltungen ermöglichen den Austausch von Kulturschaffenden und Senior:innen und bieten eine kurzweilige Abwechslung im Alltag. Neben Konzerten bietet Die Gute Stunde auch Lesungen, Museumsführungen, Workshops uvm.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail unter gutestunde@humaq.org. Alle Teilnehmenden erhalten eine Liste vorab, aus der sie ihre Lieblingshits aussuchen können! Weitere Informationen zu der Veranstaltungsreihe der Guten Stunde in Kooperation mit dem Landkreis Kusel finden Sie unter www.diegutestunde.orgÜber Die Gute Stunde: "Die Gute Stunde" ist eine gemeinnützige Initiative der humaQ gGmbH mit Sitz in Wiesbaden. Seit 2021 bietet sie Kultur für alt und jung online und live an und hat mittlerweile über 60 Gute Stunden veranstaltet und mehr als 1800 Gäste aus ganz Deutschland und darüber hinaus erreicht. Ziel ist es, die digitale und kulturelle Teilhabe von insbesondere älteren Menschen zu erhöhen. Die Initiative wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. als Gewinner des Wettbewerbs "Hessen smart gemacht - Miteinander lokal digital 2022".Pressekontakt:Dorothea LemmeDie Gute StundehumaQ gGmbHd.lemme@humaq.org0151-59165653www.diegutestunde.orgOriginal-Content von: humaQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169756/5619282