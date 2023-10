DJ Bank of America will im europäischen Anleihe-Handel wachsen

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of America plant einen neuen Vorstoß im europäischen Anleihe-Handel. Die Wall-Street-Bank will in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe zu den drei führenden US-Anbietern aufsteigen, wie Führungskräfte gegenüber Financial News erklärten. Dafür stellt die Bank hochqualifizierte Händler und Vertriebsmitarbeiter ein und weist der Sparte einen größeren Teil ihrer Bilanz zu.

"Wir haben Europa als einen Wachstumsbereich identifiziert und wir haben stark investiert, um ein diversifiziertes Geschäft aufzubauen", sagte Jim DeMare, Präsident von Global Markets bei der Bank of America. "Trotz der geopolitischen Unsicherheit bleiben die Märkte und Kapitalströme global. Wir haben alle Voraussetzungen, um in der Region zu den drei führenden Anbietern zu gehören."

Nach Angaben von Führungskräften des Teams ist Europa derzeit der wichtigste Schwerpunkt für das Fixed-Income-Team der Bank of America. Die Zahl der Mitarbeiter in dieser Region ist in den vergangenen drei Jahren um 15 Prozent gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die Bilanzsumme der Einheit von 180 Milliarden US-Dollar auf ein Allzeithoch von 870 Milliarden Dollar angewachsen.

Die Bank habe erkannt, dass sie im FICC-Geschäft unter ihrem Potenzial bleibe. "Wir haben um mehr Personal und Kapital gebeten, um das Geschäft auszubauen", sagte Othman Kabbaj, Leiter des FICC-Vertriebs in der Region EMEA bei der Bank of America.

DeMare übernahm die Kontrolle über das Handelsgeschäft der Bank of America vor drei Jahren, nachdem der langjährige Manager Tom Montag, der kürzlich in den Vorstand von Goldman Sachs wechselte, das Unternehmen verlassen hatte. Auf die Bank of America entfielen im zweiten Quartal 2023 fast 17 Prozent der Marktgebühren der fünf größten US-Banken, gegenüber 13,2 Prozent im zweiten Quartal 2020, wie aus den Unternehmensunterlagen hervorgeht.

