DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Wegen der andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Nationalfeiertag bleiben die Börsen in China weiter geschlossen.

MONTAG: In Japan findet wegen des Feiertags "Tag des Sports" kein Handel statt und in Südkorea wegen des Feiertags "Tag des koreanischen Alphabets".

In den USA ruht wegen des "Columbus-Day" der Anleihehandel.

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarkt hat sich trotz der drastischen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank (Fed) bislang erstaunlich gut gehalten. Volkswirte erwarten, dass im September außerhalb der Landwirtschaft 170.000 zusätzliche Stellen geschaffen wurden, nachdem das Plus im August bei 187.000 betragen hatte. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge auf 3,7 (3,8) Prozent sinken. Bei den Stundenlöhnen erwarten Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,2) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,3 (4,3) Prozent. "Der Arbeitsmarkt kühlt sich weiter ab, wenn auch deutlich langsamer, als aufgrund der massiven geldpolitischen Straffung zu erwarten wäre", erklären die Ökonomen der Helaba. Ein wichtiger Grund für die gute Entwicklung des Arbeitsmarktes scheint zu sein, dass die Unternehmen wegen des Facharbeitermangels auch in schlechten Zeiten an ihren Arbeitskräften festhalten. Die Arbeitslosenquote, die auf einem sehr niedrigen Niveau von 3,8 Prozent liegt, hat sich seit März 2022, als die Fed eine Serie von elf Zinserhöhungen begann, kaum bewegt. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, könnte die Zentralbank eine seltene und schwierige "weiche Landung" erreichen - die Eindämmung der Inflation, ohne eine tiefe Rezession auszulösen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +170.000 gg Vm zuvor: +187.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.285,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.854,25 -0,1% Nikkei-225 31.068,12 -0,0% Hang-Seng-Index 17.530,95 +1,8% Kospi 2.409,67 +0,3% Shanghai-Composite Kein Handel wegen Feiertag S&P/ASX 200 6.961,30 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend fester - Für etwas Erleichterung sorgt der Ölpreis, der am Vortag erneut gesunken war, was Inflationssorgen etwas dämpft. Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten herrscht dennoch Unsicherheit, nachdem andere Daten vom Arbeitsmarkt im frühene Wochenverlauf kein einheitliches Bild gezeichnet hatten. In Japan geht es mit dem Nikkei gegen den regionalen Trend um 0,1 Prozent Punkte nach unten, gedrückt von der Schwäche bei Energie-, Auto- und Finanzwerten. Dass die Ausgaben der privaten Haushalte im August nicht so stark rückläufig waren wie erwartet, stützt nicht. Am Hongkonger Markt geht dagegen kräftig um 1,8 Prozent nach oben. Hier sind es Aktien von Technologieunternehmen und Verbraucherdienstleistern, die den Markt stützen. Gekauft werden aber auch Bankaktien. Deutlich nach oben geht es auch für Immobilienaktien. In Südkorea steigt der Kospi um 0,3 Prozent. In Australien hat der Markt mit einem Plus von 0,5 Prozent bereits geschlossen.

US-NACHBÖRSE

Levi Strauss verbilligten sich um 1,2 Prozent. Der Gewinn des Jeansherstellers blieb im dritten Quartal aufgrund der schwachen Nachfrage im Großhandel und einer Wertminderung im Zusammenhang mit der Übernahme der Marke Beyond Yoga hinter den Erwartungen zurück. Aehr Test Systems, Hersteller von Halbleiteranlagen, meldete für das erste Geschäftsquartal zwar einen Gewinnanstieg und einen Umsatzsprung von 93 Prozent. Den Ausblick ließ das Unternehmen aber nur unverändert. Der Kurs knickte um 12 Prozent ein. Nachdem er sich in diesem Jahr bereits verdoppelt hat, könnten auch einige Akteure Gewinne mitgenommen haben. Der Umsatz von CalAmp fiel im zweiten Geschäftsquartal um 15 Prozent auf 61,7 Millionen Dollar und verfehlte damit die Schätzungen der Analysten. Der Kurs sackte um 14 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.119,57 -0,0% -9,98 -0,1% S&P-500 4.258,19 -0,1% -5,56 +10,9% Nasdaq-Comp. 13.219,83 -0,1% -16,18 +26,3% Nasdaq-100 14.723,22 -0,4% -53,03 +34,6% Do Mi Umsatz NYSE (Aktien) 875 Mio 915 Mio Gewinner 1.274 1.746 Verlierer 1.561 1.135 Unverändert 94 93

Knapp behauptet - Der Fokus der Anleger war bereits auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht für September gerichtet, so dass Abwarten dominierte. Unter den Einzelwerten fielen Exxon Mobil um 2,3 Prozent. Die hohen Gas- und Ölpreise haben dem Konzern im dritten Quartal zwar voraussichtlich einen höheren Gewinnschub als im Vorquartal beschert. Im Chemikaliengeschäft rechnet Exxon hingegen mit bis zu 600 Millionen Dollar weniger Gewinn. Bei Blackberry (-11,2%) kam nicht gut an, dass sich der kanadische Anbieter von Sicherheitssoftware in zwei separate Unternehmen für Internet of Things (IoT) und Cybersicherheit aufteilen will. Das IoT-Geschäft will Blackberry dann an die Börse bringen. Das Cybersecurity-Geschäft werde es als eigenständiges Unternehmen schwer haben, warnte Steven Li von Raymond James. Dort dürften Umstrukturierungen bevorstehen. Die Cloud-Marktführer Amazon (-0,8%) und Microsoft (+0,1%) sind derweil ins Visier der britischen Behörden geraten. Die Competition and Markets Authority (CMA) kündigte eine Untersuchung der Wettbewerbssituation an. Eine Studie von Merck & Co. (+1,4%) zum Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda erreichte bei bestimmten Patienten mit einer fortgeschrittenen Form von Blasenkrebs eines der wichtigsten Ziele.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,02 -5,0 5,07 59,7 5 Jahre 4,68 -5,5 4,74 68,2 7 Jahre 4,73 -3,1 4,76 75,8 10 Jahre 4,71 -2,3 4,73 83,1 30 Jahre 4,89 +3,3 4,86 92,2

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach dem Rückgang vom Mittwoch noch etwas weiter nach. Teilnehmer sprachen von einer anhaltenden Erholungsbewegung der Anleihekurse nach dem jüngsten Ausverkauf.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0541 -0,1% 1,0549 1,0509 -1,5% EUR/JPY 156,83 +0,1% 156,65 156,40 +11,7% EUR/GBP 0,8657 +0,1% 0,8652 0,8656 -2,2% GBP/USD 1,2177 -0,1% 1,2193 1,2140 +0,7% USD/JPY 148,78 +0,2% 148,50 148,83 +13,5% USD/KRW 1.349,14 +0,3% 1.345,00 1.350,76 +6,9% USD/CNY 7,1891 +0,0% 7,1886 7,1946 +4,2% USD/CNH 7,3113 +0,1% 7,3062 7,3183 +5,5% USD/HKD 7,8311 +0,0% 7,8307 7,8287 +0,3% AUD/USD 0,6368 -0,0% 0,6370 0,6348 -6,6% NZD/USD 0,5959 -0,1% 0,5964 0,5931 -6,2% Bitcoin BTC/USD 27.498,01 +0,1% 27.458,41 27.655,52 +65,7%

Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesabgaben erneut leichter, wieder vor dem Hintergrund der sinkenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach. Der Euro stieg von rund 1,0500 im Tagestief auf 1,0550 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,55 82,31 +0,3% +0,24 +6,1% Brent/ICE 84,23 84,07 +0,2% +0,16 +3,1%

Die Ölpreise gaben nach den kräftigen Vortagesabgaben um weitere rund 2 Prozent nach. Einige Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen über eine schwächere Nachfrage aufgrund des weltwirtschaftlichen Umfelds.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.822,79 1.820,29 +0,1% +2,50 -0,1% Silber (Spot) 20,98 20,93 +0,3% +0,06 -12,5% Platin (Spot) 859,78 859,50 +0,0% +0,28 -19,5% Kupfer-Future 3,57 3,55 +0,4% +0,01 -6,4%

Der Goldpreis tendierte seitwärts mit einer Tendenz zur Schwäche. Das Metall hat die technische Formation eines "Todeskreuzes" erreicht, ein äußerst bärisches Signal, wie technisch orientierte Marktteilnehmer sagten.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

JAPAN - YEN

Japans Regierung wird laut Finanzminister Shunichi Suzuki bei der Beurteilung, ob die Kursbewegungen des Yen "exzessiv" sind, verschiedene Faktoren berücksichtigen. Wenn sich der Kurs weiter in nur einer Richtung bewege, könnte dies als exzessiv betrachtet werden, sage Suzuki am Freitag. Die Regierung sei bereit, auf dem Devisenmarkt einzugreifen, wenn der Yen weiterhin übermäßig abwerte.

EXXON/PIONEER NATURAL RESOURCES

Der Ölkonzern Exxon Mobil steht offenbar kurz vor der Akquisition von Pioneer Natural Resources, eine Mega-Übernahme mit einem potenziellen Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar. Der Deal könnte in den kommenden Tagen besiegelt werden, sofern die Gespräche nicht in letzter Minute ins Stocken geraten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

TESLA

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat die Preise für seine Fahrzeugmodelle Model 3 und Model Y in den USA gesenkt. Laut der Webseite des Unternehmens senkte Tesla den Preis für den Model 3 mit Hinterradantrieb von 40.240 auf 38.990 Dollar. Die Preise für die Langstrecken- und Hochleistungsversionen des Model 3 wurden auf 45.990 Dollar bzw. 50.990 Dollar reduziert. Außerdem senkte das Unternehmen den Preis für das Langstreckenfahrzeug Model Y von 50.490 auf 48.490 Dollar. Der Preis für das Hochleistungsmodell wurde auf 52.490 Dollar gesenkt.

