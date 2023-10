The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.10.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.10.2023



ISIN Name

XS1892247963 AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN

NO0010998586 JOTTA GROUP 21/25 FLR

CH0463112083 SWISS LIFE H 19/23

XS1981089284 SUN.CH.HLDGS 19/23

DE000DK0NN22 DEKA STUFENZINS ANL 17/23

XS1050461034 TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR

XS1886577615 MIZUHO FINL GRP 18/23 MTN

DE000A1X3MP3 NIEDERS.SCH.A.13/23 A.838