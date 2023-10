Steigende Anleiherenditen und eine abwartende Haltung der amerikanischen Notenbank sorgen dafür, dass Goldminen Aktien und somit der Best of Goldminers Index mittlerweile den Stand von Anfang November erreicht haben. Von da aus startete damals eine Gegenbewegung, was sollten Anleger tun? Der Best of Goldminers Index wurde vor etwa sieben Jahren in Zusammenarbeit mit der Investmentbank Morgan Stanley begeben und setzt sich aktuell aus neun Goldminenaktien zusammen. Der Index hat mittlerweile ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...