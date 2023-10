Nach der überraschenden Prognoseanhebung am Mittwoch nach Börsenschluss hat die Aktie von SMA Solar am gestrigen Donnerstag einen deutlichen Kurssprung hingelegt. Das zwischenzeitliche Plus von knapp 18 Prozent konnte im Handelsverlauf aber nicht verteidigt werden, am Ende standen lediglich plus sieben Prozent zu Buche. Die ersten Stimmen sind auch eher verhalten.Analyst Constantin Hesse senkte sein Kursziel für SMA nach der Zielerhöhung sogar deutlich von 85 auf 68 Euro. Die Einstufung beließ er ...

