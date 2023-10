© Foto: Liu Jie - picture alliance / Xinhua News Agency



Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten schürten Spekulationen auf ein Ende der Fed-Zinserhöhungen. Das sagen Experten wie Ray Dalio, Bill Ackman und Brian Moynihan dazu.

Um die steigende Inflation einzudämmen, hat die US-Notenbank den Leitzins schrittweise immer weiter angehoben - seit März 2022 insgesamt elfmal auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2001. Das hat weitreichende Auswirkungen: Zinssätze für Hypotheken, Kreditkarten und andere Kredite sind seither massiv gestiegen. Das heißt: Menschen kaufen weniger Häuser, Firmen streichen oder verschieben Investitionen.

Die Meinungen darüber, welchen Pfad die Federal Reserve in diesem und dem nächsten Jahr einschlagen wird, gehen zum Teil weit auseinander.

So schließt Jamie Dimon, Vorstandsvorsitzender von JPMorgan Chase, nicht aus, dass die Fed die Zinsen um weitere 1,5 bis sieben Prozent erhöht. Sollte er Recht behalten, könnte der Leitzins den höchsten Stand seit 33 Jahren erreichen, rechnet Yahoo! Finance vor. Dimon befürchtet, dass die Welt auf einen Zinssatz von sieben Prozent möglicherweise nicht vorbereitet ist. Noch seien die Verbraucher in guter Verfassung, sollte aber der schlimmste Fall, eine Stagflation, also ein Umfeld mit anhaltend hohen Zinsen und geringem Wachstum, eintreten, könnten "viele Menschen in Schwierigkeiten geraten", warnte Dimon in einem Interview mit Bloomberg.

Brian Moynihan, CEO der Bank of America, zeig sich dagegen optimistischer. Die Fed habe ihr kurzfristiges Ziel, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, erreicht, erklärte er. Dennoch würden die Zinsen wahrscheinlich noch länger hoch bleiben.

Wussten Sie, dass in den USA die Unternehmen der großen Indizes 11 bestimmten Sektoren zugeordnet sind? Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren: Der Schlüssel zur Performance!

Der Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman glaubt, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben. "Die Fed ist wahrscheinlich fertig. Ich denke, die Wirtschaft beginnt sich zu verlangsamen. Das Niveau der Realzinsen ist hoch genug, um die Dinge zu verlangsamen", sagte er am 2. Oktober gegenüber CNBC. "Hohe Hypothekenzinsen, hohe Kreditkartenzinsen, sie beginnen sich wirklich auf die Wirtschaft auszuwirken", sagte Ackman. "Die Wirtschaft ist immer noch solide, aber sie schwächt sich definitiv ab. Es gibt viele Anzeichen für eine Abschwächung der Wirtschaft".

Ray Dalio prognostiziert, dass die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen über die 5-Prozent-Marke steigen könnte, da er sowohl die Inflation als auch die Zinssätze auf einem hohen Niveau sieht. "Es sieht so aus, als läge die Rendite bei etwa fünf Prozent, und das ist nicht genau zu sagen, aber in dieser Größenordnung", sagte Dalio am 3. Oktober auf einer Konferenz. Wie Ackman glaubt auch Dalio, dass die Inflation noch eine Weile über drei Prozent liegen wird - 3,5 Prozent, um genau zu sein. "Für mich sieht es nicht nach zwei Prozent aus, ohne dass es sehr schmerzhaft wird", sagte Dalio. "Das ist auch der Grund, warum die Fed ihre Zinssätze so hoch hält.

An den Börsen gehe man derzeit davon aus, dass die Leitzinsspitze in den USA erreicht ist, schreibt Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner und Reuschel. Zwar sei mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 40 Prozent eine weitere Zinsanhebung im Dezember oder Januar denkbar. Doch das Hauptszenario sei eine längere Phase anhaltend hoher Zinsen auf dem aktuellen Niveau, so Mumms Einschätzung.

Autoren: (ner) und Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion